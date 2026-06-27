Szép Balázs finalista a budapesti öttusa-vk-döntőn

Szép Balázson múlott, hogy a BOK-csarnokban zajló öttusa-világkupadöntő férfi versenyében lesz-e magyar döntős – az elődöntő A-csoportjában szombat délelőtt Tárkányi Zsombor a 15. helyen búcsúzott a további küzdelmektől. A délutáni B-csoportban kapott helyet a másik magyar versenyző, a 18 öttusázóból szokásosan az első kilenc juthatott el a fináléba.

Az egyéves vívó-világranglista alapján ötödikként kiemelt Szép a 16 között vezetett, majd 2–3-ról a hajrában fordított 5–4-re a svájci Alexandre Dällenbach (12.) ellen – a negyeddöntőben a cseh Marek Grycz ellen négy tizedmásodperccel a vége előtt adta be a nyertes tust, és nyert szintén 5–4-re. A négy között izgalmas asszót vívott a dél-koreai I Dzsonghjonnal szemben, itt a hajrá az ellenfélnek kedvezett (5–3 oda), de harmadikként várhatta a folytatást az UTE-t erősítő Szép.

Figyelembe véve, hogy az akadálypálya nem az erőssége, hiba nélkül jó időt ment (29.28, 13.), a számot a világcsúcstartó egyiptomi Mohamed el-Askar nyerte meg 20.21-gyel, az egyiptomi Mohamed Hasszan (22.08, 2.) vette át a vezetést, az egyéniben vb-ezüstérmes Szép ötödik volt.

A 100 méteres gyorsúszásban Szép a középmezőnyben zárt, kicsivel elmaradva egyéni legjobbjától (56.15, 8.) – el-Askar nagyon gyors, 52.85-ös időt tempózott, és az élre lépett három szám után. Szép Balázs maradt az ötödik, 23 másodpercre az éllovastól, 22-re a kieséstől – e tekintetben szinte pontosan középen elhelyezkedve.

A kombi pedig már az ő száma, ehhez viszonyítva is az egyik legjobb teljesítményét húzta elő Szép zárásként, már a második lövészet után a harmadik, kicsit később a második helyen is haladt, végül harmadikként befutva lazán kiharcolta a döntős részvételt.

„Nagyon boldog vagyok, hogy bejutottam a döntőbe – értékelt Szép Balázs. – Kicsit meglepetésként ért, hogy itt lehetek, a rosszul sikerült budapesti vk-verseny után, amikor kiestem a selejtezőben, eredetileg úgy volt, hogy nem indulhatok, de aztán szóltak, hogy mégis van lehetőségem. Fejben és fizikailag is próbáltam nagyon odatenni magam, ami szerintem sikerült, minden szám nagyon jól alakult. Sokat számít, hogyan indul a nap, ha az első asszóban kikap az ember, az akár rányomhatja a bélyegét az egész versenyre, de egy győztes párbaj után már felszabadultabban vívtam. Még mindig úgy érzem, hogy a többiekhez képest lassú vagyok az akadálypályán, de magamhoz képest nagyon sokat fejlődtem, edzésen már a kockázatosabb elemek is egyre jól mennek, el kell kezdjem egyre inkább alkalmazni ezeket a technikákat, mert ezzel gyorsulhatok tovább. Igyekszünk lehetőség szerint sokat futni ebben a melegben, nem ért meglepetésként, abszolút jól viseltem. Szeretném élvezni a vasárnapot is, extra lehetőségként felfogni a finálét.”

Vasárnap 10.30-kor kezdődik a női finálé Erdős Ritával és Guzi Blankával, 14.30-kor a férfidöntő Szép Balázzsal.

ÖTTUSA

VILÁGKUPADÖNTŐ, BOK-CSARNOK

FÉRFIAK, ELŐDÖNTŐ

B-csoport

1. Mohamed el-Askar (egyiptomi) 1559 pont – továbbjutott

2. Uladziszlav Nyeszcerav (fehérorosz) 1554 – tj.

3. Szép Balázs 1554 – tj.

Korábban

A-csoport

1. Marvin Dogue (német) 1563 – tj.

2. Lukasz Gutkowski (lengyel) 1561 – tj.

3. Matous Tuma (cseh) 1560 – tj.

…15. Tárkányi Zsombor 1510 – kiesett