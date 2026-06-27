Öttusa-vk-döntő: „Legyőzöm a június tizenkettedikei Guzi Blankát” – Guzi Blanka

Elődöntős teljesítménye alapján kijelenthető, Guzi Blanka pénteken letette az alapjait annak, hogy akár újabb aranyéremmel gazdagodhasson vasárnap. Az idei kairói és a budapesti világkupaversenyt is megnyerő, Pazardzsikban ezüstöt szerző öttusázó a négy közé jutott a táblavívásban, három szám után az élről kezdhette meg a laser runt, a záró szám egy részén pedig majdnem félperces előnye is volt az első helyen.

„Teljesítettem a kitűzött célokat. Kíváncsi voltam, át tudom-e magam hangolni, mert ez teljesen más verseny, mint a két héttel ezelőtti, de jól abszolváltam a feladatot. Melegítés közben volt egy-két gyenge pont, de szerencsére ez verseny közben már nem éreztette hatását. Mindenképpen javítanék a majomlétrán a sebességemen, illetve a lövészetemben is hagytam néhány másodpercet, ezt is orvosolnám. Két hete magasra raktam a lécet a tekintetben, mivel lennék elégedett ezen a viadalon – szeretném legyőzni a június tizenkettedikei Guzi Blankát – szögezte le a DVTK egyéniben kétszeres világbajnoki ezüstérmes öttusázója, visszautalva a budapesti vk-verseny női döntőjére.

A harmadik lövészet után lekörözte az A-csoportban utolsóként befutó Lisa Axmannt, majd a befutó előtt visszaengedte – megkérdeztük tőle, ez feltűnt-e neki, és ha nem, akkor legalább az illúziója megvolt-e annak, hogy valaki üldözi. „Miután bemondták nekem az utolsó kör kezdeténél, hogy nagy az előnyöm, meglepődtem, amikor feltűnt, hogy valaki jön mögöttem, egy pillanatra azt hittem, a második helyezett az. A kapunál, amikor elkezdte az utolsó körét, néhány szóval biztattam.”

Erdős Rita (Fotó: Török Attila)

Erdős Rita a tizedik helyen három másodpercre volt a továbbjutástól, a vb-bronzérmes öttusázó kombiképességeit tekintve pedig joggal lehetett bízni abban, hogy kiharcolja a finálét. Az első lövészete 36 másodpercesre nyúlt, amivel kicsit magára és a szurkolóira ijesztett, de egy körrel később már bejutó helyen futott, és hetedikként célba érve nem forgott veszélyben a továbbjutása. „Iszonyatosan izgultam az elején, nem is tudom, hány éve volt legutóbb, hogy így elszúrtam egy sorozatot. Nehezen jött össze az első találat, és rástresszeltem. De ahogy letudtam, nagyon megkönnyebbültem, utána nekiálltam sprintelni, igyekeztem a hátrányt ledolgozni, kifutni magamból az izgulást. A többi sorozatom ellensúlyozta az elsőt, és feljebb jöttem. A nulla ötös vívás nem maradt bennem, persze nem esett jól, hogy kikaptam, de három tus után már nem is koncentráltam, a rendesen kidolgozott támadásokhoz több idő kell, de szerencsére velem vannak az edzőim, támogattak, mentem tovább, ebből is tanulunk.”

A B-csoportban Mészáros Emma eddigi egyik, ha nem a legkiegyensúlyozottabb versenyzését mutatta be a felnőttmezőnyben. Négy közé jutott a vívásban, és a verseny későbbi részében is az élmezőnyben helyezkedett el – másodikként jutott tovább, de vasárnap már nem lehet itt a fináléban. „Nagyon-nagyon szeretek itthon versenyezni, szerintem a budapesti a legjobb helyszín mind közül. Nagyon jó lelkiállapotban érkeztem, alig vártam, hogy rajthoz állhassak. Minden számmal teljesen elégedett vagyok, azt mondom, szinte a maximumot nyújtottam az összesben. Sajnálom, hogy a döntőben már nem vehetek részt, mert utazom a hétfőn kezdődő junior Európa-bajnokságra, de örülök, hogy egyébként kiharcoltam a finálét. Szeretném magammal vinni ezt a felszabadultságot, és tudatosítani, hogy bármi sül el rosszul, akkor is vissza lehet jönni” – fogalmazott a 2022-ben U17-es Európa-bajnok, tavaly junior Eb-harmadik Mészáros, példaként említve, hogy a két héttel ezelőtti vk-n utolsó volt a vívás után elődöntős csoportjában, és végül így is csak egy hellyel csúszott le a döntőről.

Mészáros Emma (Fotó: Török Attila)

A napokban jelentős hőség van Európában, Magyarországon is – a futópálya körülbelül egyharmada kivezet a BOK-csarnokból a Puskás Szoborparkba, vagyis a nagyjából 25 fokból hirtelen éri a 35 fok feletti forróság, majd visszaérve ugyanez fordítva, mindez öt körön át, ami egyszerű külső szemlélőként is több mint feltűnő, hát még versenyhelyzetben. A Nemzeti Sportrádió feltette a kérdést, miképp küzdöttek meg ezzel.

„Szerintem ennyire még nem örültem annak, hogy nagyrészt beltérben futunk, pedig alapvetően jobban szeretek kint futni. Kimenve azért elgondoltam, hogy betyáros lenne, ha végig kint kellene lennünk, de beérve mindig kellően le tudtam hűlni. Voltak már keményebb körülmények is – így Guzi Blanka, míg Erdős Rita elmondta, a Koleszár Mihálytól és Bereczki Richárdtól kapott jégmellény, hűsítő fejpánt segítette a rajt előtt. Mészáros Emma úgy fogalmazott, rosszul viseli a meleget, de az edzések során szoktatta magát a körülményekhez, hozzátéve: részben az is motiválta, ha minél gyorsabban fut kint, annál hamarabb visszaér.

A szombati férfielődöntőben Szép Balázs és Tárkányi Zsombor képviseli a magyar színeket.