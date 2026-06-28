Öttusa-vk-döntő: Guzi Blanka 4., Erdős Rita 7. helyen ért célba a fináléban – videó

Minden versenynap más, de az öttusa-világkupadöntő pénteki női elődöntőjében látottak alapján a BOK-csarnok közönsége joggal reménykedhetett újabb magyar dobogóban, akár újabb magyar győzelemben vasárnap. A két hete ugyanitt diadalmaskodó Guzi Blanka a kombinált számban szinte végig vezetett, és miután első asszójában alulmaradt, Erdős Rita is kiegyensúlyozottan versenyzett az A-csoportban, sokat javítva az első lövősorozata után – ők szerepelhettek a magyar női öttusázók közül a fináléban. (Mészáros Emma is kiharcolta a döntőt a B-csoportból, ám ő a barcelonai junior Európa-bajnokságra utazott vasárnap, és nem tudott részt venni.)

A táblavívás nem hozott szerencsét a mieinknek, Erdős Rita (8. kiemelt az öttusázók egyéves vívó-világranglistája alapján) próbált hajrázni a svájci Anna Jurt (9.) ellen, de 4–2-vel alulmaradt a 16 között, míg a cseh Lucie Hlavácková (11.) irányította az asszót Guzi Blanka (11.) ellen, 5–1-re győzött, a DVTK versenyzője nem tudta megismételni elődöntős vívását, amelyben két nyertes asszóval a legjobb négyig jutott.

Az akadálypályán – amely minden elemében megegyezett az elődöntős pályával – az egyéniben kétszeres világbajnoki ezüstérmes Guzi egy pillanatra térdre rogyott a billenő létrák után leugorva, de így is 32.31-et futott (7. a számban), ami 1.6 másodperccel jobb volt az elődöntős szereplésénél. A vb-bronzérmes Erdős sem hibázott, a záró emelkedőnél veszített minimális lendületet, másfél tizeddel ő is megjavította elődöntős idejét (36.20, 14.)

Két szám után a vívást megnyerő, OCR-ben harmadik fehérorosz Vijaleta Hurejeva vezetett 603 ponttal, Guzi Blanka a 12. helyen állt 555-tel, Erdős Rita a 15. volt 545-tel.

A 100 méteres gyorsúszásban Erdős 1:02.08-cal (6.) további három tizeddel gyorsabb volt elődöntős úszásánál, amellyel akkor egyéni csúcsot állított fel, Guzi szinte ugyanazt az időt tempózta, mint két napja, három századot javított (1:01.38, 4.).

A kombinált szám előtt Hurejeva maradt az élen 891-gyel, őt követte a vívásban döntős Hlavácková (882) és az OCR-ben egyedüliként 30 másodperc alá benéző egyiptomi Dzsana Attija (861). Guzi Blanka négy helyet javítva a nyolcadik helyen állt, közeledve a pódiumhoz (849), Erdős Rita eggyel, a 14. helyre jött fel (835).

Hurejeva biztosan vezetett az első sorozat után, mögötte viszont a tizedik helyig néhány másodperc választotta el a versenyzőket. Három lövészetet követően Hlavácková pozíciókat vesztett. Hurejeva előnye fogyott, közeledett rá az ötödiknek induló, ekkor már második Jurt, de még mindig nagynak tűnt a fehérorosz fórja az élen. Mögötte viszont sűrű volt a mezőny – úgy tűnt, Guzi az utolsó két körére tartogatta az utolsó tartalékait. Az utolsó sorozat előtt a tizedikként startoló spanyol Laura Herediával küzdött a bronzért, hozzá képest néhány másodperccel tovább maradt bent a lőállásban, és óriási sprintet vágott le, de nem érhette be Herediát.

Az utolsó sorozatot remekül tudta le Jurt, és ekkor végül átugrotta Hurejevát. A svájci két éve Európa-bajnoki ezüstérmet szerzett a Puskás Szoborparkban, ezúttal pedig első dobogóját, egyben győzelmét vk-versenyen. Hurejeva mögött a hét helyet javító Heredia lett a harmadik, aki két héttel ezelőtt is bronzérmes volt, míg a megelőző három vk-versenyen két arany-, egy ezüstérmet begyűjtő Guzi Blanka erős versenyzéssel ért be negyedikként. Mindeközben Erdős Rita egyre feljebb lépett, kiváló kombinált számmal folyamatosan hagyta le a körülötte lévőket, és egészen a hetedik helyig kapaszkodott fel.

Közvetlenül a verseny leintése után a helyszínen kérdeztük a két sportolót a vasárnapi döntő tapasztalatairól, Guzi Blanka elmondta, a szülőfalujából érkező szurkolótáborral ünnepelt.

14.30-tól Szép Balázs részvételével következik a férfidöntő.

ÖTTUSA VILÁGKUPADÖNTŐ, BOK-CSARNOK

NŐK, DÖNTŐ

1. Anna Jurt (svájci) 1493 pont

2. Vijaleta Hurejeva (fehérorosz) 1488

3. Laura Heredia (spanyol) 1481

4. Guzi Blanka 1478

…7. Erdős Rita 1445