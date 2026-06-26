Öttusa: Mészáros Emma második lett elődöntős csoportjában a vk-döntőn

A BOK-csarnokban zajló öttusa-világkupadöntőben pénteken a női elődöntőt rendezték meg, a délelőtti A-csoportban Guzi Blanka az első, Erdős Rita a hetedik helyen célba érve harcolta ki a vasárnapi döntős szereplést, a délutáni B-csoportban pedig Mészáros Emmának szurkolhattak a nézők. A szintén 18-as létszámú csoportból az első kilenc nyerhetett indulási jogot a fináléra.

Mészáros (11. kiemelt) remekül vívott, a 16 között a svájci Anna Jurt (6.) és a nyolc között a lengyel Malgorzata Karbownik (14.) ellen is vezetést szerzett, majd irányította az asszókat, miközben jól védte az ellenfelek támadásait. Előbbi asszót 3:1-re, utóbbit 5:2-re nyerte meg. Az elődöntőben a török Sidal Aslan (7.) rendkívül magabiztos volt, és alig több mint fél perc alatt 5:0-val lerendezte az összecsapást, de Mészáros így is fontos pontokat szerzett már az első számban.

Ezután lendületesen és hiba nélkül ment végig az akadálypályán, a 32.19-es időnél csak az egyiptomi Gana el-Gindi ment jobbat (31.87), majd a 100 méteres gyorsúszásban három századdal megjavította egyéni legjobbját (1:03.20, 9.).