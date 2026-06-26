Öttusa: Mészáros Emma második lett elődöntős csoportjában a vk-döntőn
A BOK-csarnokban zajló öttusa-világkupadöntőben pénteken a női elődöntőt rendezték meg, a délelőtti A-csoportban Guzi Blanka az első, Erdős Rita a hetedik helyen célba érve harcolta ki a vasárnapi döntős szereplést, a délutáni B-csoportban pedig Mészáros Emmának szurkolhattak a nézők. A szintén 18-as létszámú csoportból az első kilenc nyerhetett indulási jogot a fináléra.
Mészáros (11. kiemelt) remekül vívott, a 16 között a svájci Anna Jurt (6.) és a nyolc között a lengyel Malgorzata Karbownik (14.) ellen is vezetést szerzett, majd irányította az asszókat, miközben jól védte az ellenfelek támadásait. Előbbi asszót 3:1-re, utóbbit 5:2-re nyerte meg. Az elődöntőben a török Sidal Aslan (7.) rendkívül magabiztos volt, és alig több mint fél perc alatt 5:0-val lerendezte az összecsapást, de Mészáros így is fontos pontokat szerzett már az első számban.
Ezután lendületesen és hiba nélkül ment végig az akadálypályán, a 32.19-es időnél csak az egyiptomi Gana el-Gindi ment jobbat (31.87), majd a 100 méteres gyorsúszásban három századdal megjavította egyéni legjobbját (1:03.20, 9.).
Az élről a guatemalai Paula Valencia rajtolhatott a kombinált számban, aki mind a három számban a legjobb ötben végzett, őt 13 másodperccel követte a második helyen a 2022-ben U17-es Európa-bajnok, tavaly junior Eb-harmadik Mészáros Emma. A laser runban sokáig Valencia vezetett, végül a hat helyet javító tokiói olimpiai bronzérmes, világbajnok dél-koreai, Szong Szung Min ért be elsőként, míg Mészáros Emma biztos kombizással végig megőrizte a helyét az élbolyban, és második lett – ám a verseny után elmondta, mivel vasárnap reggel indul Barcelonába a hétfőn kezdődő junior Európa-bajnokságra, továbbjutás esetén sem kalkulálhatott a döntővel, a verseny így jó felkészüléssel szolgált a kontinensviadal előtt.
Szombaton a férfiak elődöntőjével folytatódik a viadal, Szép Balázs és Tárkányi Zsombor részvételével.
ÖTTUSA
VILÁGKUPADÖNTŐ, BOK-CSARNOK
NŐK, ELŐDÖNTŐ
B-csoport
1. Szong Szung Min (dél-koreai) 1424 pont – továbbjutott
2. Mészáros Emma 1422 – továbbjutott
3. Paula Valencia (guatemalai) 1420 – továbbjutott
Korábban
A-csoport
1. Guzi Blanka 1436 – továbbjutott
2. Esther Fernández (spanyol) 1433 – továbbjutott
3. Mathilde Derval (francia) 1426 – továbbjutott
…
7. Erdős Rita 1421 – továbbjutott