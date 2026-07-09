Pétervári-Molnár kikapott, Gadányi nyert az evezős ob nyitó napján

A nyitó napon öt felnőtt döntőt rendeztek, de még nem a slágerszámokkal, így a legjobb hazai versenyzők amolyan bemelegítésképpen indultak ezekben. Így fordulhatott elő, hogy a legjobb hazai férfi evezősnek tartott háromszoros olimpikon Pétervári-Molnár Bendegúz csak a dobogó második fokára állhatott fel, igaz nem egypárban (annak küzdelmeit szombaton rendezik), hanem kétpárevezősben indult Santos-Aranyos Zétával, s a szegedi Hajdú András és Hajdú Márton meg tudta előzni őket.

A hölgyek között viszont Gadányi Zoltána és párja, Bagdács Szonja nem akadt legyőzőre, mint ahogyan a korábbi Európa-bajnok Furkó Kálmán is a dobogó tetejére állhatott Rékási Mártonnal, a könnyűsúlyú kettesek között, a hölgyek hasonló versenyszámában pedig az az Alliquander Anna diadalmaskodott Bene Dorottyával, aki már a 2000-es sydneyi olimpián is részt vett. A férfi könnyűsúlyú négyesek versenyét a győriek nyerték.

EVEZŐS ORSZÁGOS BAJNOKSÁG, SZEGED

Férfiak. Könnyűsúlyú kettes. Ob: Furkó Kálmán, Rékási Márton (Szolnok, edző: Molnár Dezső, Purucki Ferenc) 7:06.16 perc, 2. Glázer Márió, Korda Noel (Győri AC) 7:19.30, 3. Horváth Dávid, Bencsics Kornél (Győri AC) 7:22.41

Kétpár. Ob: Hajdú András, Hajdú Márton (Szegedi VSE, edző: Dani Zsolt) 6:24.40, 2. Santos-Aranyos Zéta, Pétervári-Molnár Bendegúz (Budapest EE) 6:28.12, 3. Grozev Erik, Tamás Bence (VVSI) 6:29.75

Könnyűsúlyú négyes. Ob: Győri AC (Glázer Márió, Korda Noel, Barabás Márk, Bencsics Kornél, edző: Krenák Mihály) 6:35.70, 2. Bajai Spartacus SC (Döbröntey Márton, Cselinácz János, Forrai Dávid, Molnár Miklós) 6:38.72, 3. VVSI (Kovács Dániel, Tamás Bence, Sajósi Martin, Wagner Áron) 6:45.56

Nők. Könnyűsúlyú kettes. Ob: Bene Dorottya, Alliquander Anna (Danubius NHE, edző: Ficsor László) 7:54.17, 2. Nagy Zita, Pála Barbara (Csepel EKSE) 7:57.84, 3. Mácsai Lilla, Szabó Blanka (Szegedi VSE) 8:09.01

Kétpár. Ob: Gadányi Zoltána, Bagdács Szonja (MTK, edző: Polivka Dóra, Simon Tamás) 7:06.83, 2. Fehérvári Eszter, Bencsics Hella (Győri AC) 7:11.73, 3. Harsányi Viktória, Zsiros Janka (Külker EK Óbuda) 7:13.59