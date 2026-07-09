Lisztes is bekerült a Ferencváros kezdőcsapatába a Vojvodina elleni meccsen

EURÓPA-LIGA

SELEJTEZŐ, 1. FORDULÓ, 1. MÉRKŐZÉS

VOJVODINA (szerb)–FERENCVÁROSI TC – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

Újvidék, Karadjordje Stadion, 20 óra (Tv: Duna World). Vezeti: Mathieu Vernice (Aurélien Drouet, Florian Goncalves De Araujo) – franciák

VOJVODINA: Roszics – L. Nikolics, Szűcs K., Crnomarkovics, Barros – Zukics, Djakovac, Petrovics – Randjelovics, Mulahusejnovic, Sz. Mitrovics. Vezetőedző: Miroszlav Tanjga

FTC: Dibusz – Osváth, M. Gómez, Raemaekers, Cadu – Kanikovszki, N. Keita, Corbu – Zachariassen, Yusuf, Lisztes. Vezetőedző: Borbély Balázs