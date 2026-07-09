Lisztes is bekerült a Ferencváros kezdőcsapatába a Vojvodina elleni meccsen
A labdarúgó Európa-liga-selejtező első fordulójában a Ferencváros a szerb Vojvodina vendégeként lép pályára. Íme, a kezdőcsapatok.
EURÓPA-LIGA
SELEJTEZŐ, 1. FORDULÓ, 1. MÉRKŐZÉS
VOJVODINA (szerb)–FERENCVÁROSI TC – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
Újvidék, Karadjordje Stadion, 20 óra (Tv: Duna World). Vezeti: Mathieu Vernice (Aurélien Drouet, Florian Goncalves De Araujo) – franciák
VOJVODINA: Roszics – L. Nikolics, Szűcs K., Crnomarkovics, Barros – Zukics, Djakovac, Petrovics – Randjelovics, Mulahusejnovic, Sz. Mitrovics. Vezetőedző: Miroszlav Tanjga
FTC: Dibusz – Osváth, M. Gómez, Raemaekers, Cadu – Kanikovszki, N. Keita, Corbu – Zachariassen, Yusuf, Lisztes. Vezetőedző: Borbély Balázs
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