A jövő héten Nyíregyházán tömegverekedés várható

A hivatalos nevén 103. Papp László elit országos bajnokság csütörtöki, nyíregyházi sajtótájékoztatóján az idei verseny aktualitásai mellett egy sporttörténelmi tény is elhangzott: Kovács István MÖSZ-elnök a nyolcvanas évek elején az itteni Sóstó-kupán vívta első hivatalos mérkőzését, amelyet egy salgótarjáni gyerek ellen annak rendje és módja szerint el is veszített.

Csak érzékeltetésül, hogy a csúcsra nem lehet születni, oda el kell jutni, és ezt erősítette meg a névadó háromszoros olimpiai bajnok legenda fia, ifjabb Papp László is. Hiszen édesapja (akinek csodás karrierjét a csarnokban vándorkiállítás idézi fel) is a kőkemény mindennapok eredményeként lett az, aki. Ahogyan Kokó sem ajándékba kapta azokat a címeket, amelyeket gazdag pályafutása alatt összegyűjtött.

Hogy a maiak közül is lesz olyan, aki a nyomukba lép, azt csak remélhetjük, de a World Boxing 10+10 súlycsoportjában ringbe lépnek válogatott menőink és hazai kihívóik is; az előzetes nevezés lezárult, a pontos indulói létszám természetesen majd csak a helyszíni mérlegelés után derül ki. Annyit már tudhatunk, hogy a tavalyi vb-n kubait verő Kovács Kruzító 60 helyett 65 kilogrammban indul – ahol a legjobb nyíregyházi, azaz hazai szorítóba lépő bunyós, a címvédő Petrimán Milán is. Az Eb-bronzérmes Veres Roland pedig hiába tért haza az amatőrökhöz amerikai profi kirándulása után, ha ezúttal nincs ott a neve a hétfő délben zárult nevezési listán.

Papp László karrierjét vándorkiállítás idézi majd fel a csarnokban (Fotó: MÖSZ)

Mindenki más viszont ott lesz.

„Nyíregyháza büszke rá, hogy házigazda lehet” – mondta Kovács Ferenc, a megyei jogú város polgármestere, a rendező nyíregyházi Sportcentrum ügyvezetője, Kőhalmi Richárd pedig azt hangsúlyozta, hogy már elkezdődött az online jegyértékesítés, az 1500 Ft-os napi jegyek mellett 5000-ért bérlet is vásárolható.

„Ahol Váradi János, Balog Vilmos vagy Kovács Richárd bokszolt, ott nagy hagyományai vannak az ökölvívásnak, és biztosak lehetünk abban, hogy ez a négy nap is nívós csatákat hoz majd” – hangsúlyozta Kovács István, hozzátéve, hogy az országos bajnokság egyben Európa-bajnoki válogató is. Ezért is rendezik július közepén a korábban hagyományos december helyett, a szeptemberi szófiai Eb-re a Nyíregyházán tapasztaltak alapján küld majd csapatot az olasz szövetségi kapitány, Emanuele Renzini.

Július 15-én, szerdán a selejtezőket rendezik, másnap már az érmekért bokszolnak a Continental Arenában, a pénteki elődöntőket követően pedig szombaton két programban, 11 és 16 órától kerül sor kétszer tíz döntőre. A legütősebbnek ígérkező tízet a Sport Tv élőben közvetíti, míg a MÖSZ YouTube-csatornája négy napon át, az első gongszótól az utolsóig képben is beszámol az ob-n történtekről.