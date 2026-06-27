Öttusa: Tárkányi Zsombor lemaradt a fináléról a budapesti vk-döntőn

Az öttusa-világkupadöntőre a világkupa-ranglista alapján alapvetően nemenként 36-36 versenyző kvalifikálhatott azzal a kitétellel, hogy egy nemzetből csak hárman-hárman indulhatnak – de visszalépések után hátrébbról is ki lehetett harcolni az indulási jogot. Tárkányi Zsombor 20. volt a listán, ő alanyi jogon kvalifikált, de Szép Balázs is itt lehet a 40. pozícióból. A 8. Koleszár Mihály terveiben nem szerepelt a vk-döntő, az Európa-bajnokságra készül, míg a 12. Bőhm Csaba kisebb betegség miatt nem vállalta az indulást.

A BOK-csarnokban zajló öttusa-vk-döntő második napján a férfiak elődöntőjét rendezik meg, a Volán Fehérvárt erősítő Tárkányi a délelőtti A-csoportban kapott helyet – a 18 versenyzőből az első kilenc érhette el a döntőt. Szép Balázs 14.30-tól a B-csoportban szerepel.

A világkupadöntőn nem rendeznek rangsoroló vívást, a táblavíváson az ágakat az öttusázók egyéves vívó-világranglistája alapján alkották meg. A 16 között Szo Csang Van (7. kiemelt) irányította az asszót Tárkányi (10.) ellen és 3–0-ra győzött a Pazardzsikban pályafutása második világkupaversenyét megnyerő dél-koreai. Az akadálypályán lendületesen ment végig, 25.59-cel az ötödik lett a számban, nem volt túl messze az első spanyol Pau Salomó (22.89) sem. A 100 méteres gyorsúszásban egy tizedmásodperccel megjavította eddigi legjobbját, (57.68, 11.)

Jó helyzetben volt Tárkányi, a 10. helyről egy másodperc választotta el a bejutástól, ám az első két sorozatánál beragadt, és a kezdeti jó futótempója is alábbhagyott később – a 15. helyen fejezte be a versenyt. A csoportot a német Marvin Dogue nyerte meg, aki két hete nálunk szerezte meg karrierje első vk-aranyát. Negyedikként jutott tovább az olimpiai bronzérmes, Euróoa-bajnok olasz Giorgio Malan – nagyot zárkózott az akadálypályán rontó világbajnok, Mutaz Mohamed, aki a 11. helyről előrelépett nyolcadiknak (Pazardzsikban az elődöntő táblavívása során megsérült, így nem indulhatott két hete Budapesten; egy éve megnyerte a budapesti vk-t az egyiptomi), valamit a tavalyi madridi Eb-n bronzérmes Jean-Baptiste Mourcia, aki a 13. helyről lett hatodik.

„Voltak pozitívumai is a versenynek, persze elégedetlen vagyok, mert a döntőbe jutás volt a cél – mondta a Nemzeti Sportrádiónak Tárkányi Zsombor. – Egyszerűen nagyon elfogytam a kombira, már az első kör is nagyon rossz volt, utána pedig elkészültem az erőmmel. Bár nem ez volt az idei főverseny, az Európa-bajnokságon lehet javítani, ebben sajnos most ennyi volt. Engem nem is önmagában a hőség zavart, sokat edzettem kint a napon, a meleggel általánosságban nem volt bajom, az már rosszul esett minden körben, amikor bentről kellett kimenni, a hőmérséklet-különbség elképesztően betett a szervezetemnek. De nem keresek kifogásokat, mert mindenki ugyanezeket a körülményeket tapasztalja meg, ebből kell a legtöbbet kihozni, és az Európa-bajnokságig minél többet edzeni a napon, és mindent megtenni, hogy ezt el lehessen viselni, mert nem lesz hidegebb Törökországban sem augusztusban.”

ÖTTUSA

VILÁGKUPADÖNTŐ, BOK-CSARNOK

FÉRFIAK, ELŐDÖNTŐ

A-csoport

1. Marvin Dogue (német) 1563 pont – továbbjutott

2. Lukasz Gutkowski (lengyel) 1561 – tj.

3. Matous Tuma (cseh) 1560 – tj.

…15. Tárkányi Zsombor 1510 – kiesett