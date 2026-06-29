Öttusa-vk-döntő: A legnagyobb küzdelmeket nem mindig díjazzák éremmel – Guzi Blanka

„Aki ismer, tudja, nekem különleges szám a négyes – fogalmazott az igazi Guzi Blanka, aki a párizsi olimpián negyedik lett, emellett egyéniben kétszeres világbajnoki ezüstérmes. Idén három vk-versenyből kettőt, a kairóit és a budapestit megnyerte, Pazardzsikban második lett. – A legnagyobb küzdelmeket nem mindig díjazzák éremmel. Továbbra is szem előtt vannak a céljaim, az odavezető úton pedig lesznek negyedik, vagy hasonló helyezések. Nagyon értékes nap volt, szenvedtem a számok között, a számok alatt, talán a hőmérséklet miatt szédüléssel küzdöttem folyamatosan, de az ilyen küzdelmekből lehet meríteni erőt a jobb és a rosszabb napokon is. Kelleni fog egy kis pihenő, mostanra már éreztem, hogy kezdenek fogyni a tartalékaim, de egyáltalán nem eresztettem le teljesen. Hamarosan leülünk, megbeszéljük, mire van szüksége a szervezetemnek a maradék versenyekre, de erőt ad a stabilitásom, jó lesz a folytatás is!”

Az akadálypályán két nagy mentése is volt Guzinak, a billenő létráknál leugorva egy pillanatra térdre rogyott, közel volt, hogy lecsússzon a lába az érkező platformról, ami ismétlést ért volna, illetve a „climbing holds” nevű akadálynál, a mászófogásnál is majdnem lecsúszott a keze egy ponton.

„Örülök, hogy a kisebb dekoncentráció, illetve erőtlenség mellett is volt annyi lélekjelenlétem, hogy nem estem ki a ritmusból. Ezek teszik igazán értékessé az ilyen futamokat, hogy téthelyzetben is kézben tartottam a kontrollt.”

Első hely, második hely, első hely, negyedik hely – csak hogy számszerűsítsük a kiegyensúlyozottságát az idei vk-sorozatban. Megkérdeztük tőle, létezhet-e ennél erősebb eredménysor a főversenyek, az augusztusi Európa-bajnokság és a világbajnokság előtt. „Az itteni pódiummal lehetett volna! – jegyezte meg derűvel. – De az én kedvemet az ilyen apróságok nem szegik. Magamhoz mérem, mit sikerül egy napból kihoznom, az adott helyezés pedig másoktól is függ. Elégedett vagyok, ezt a stabilitást szerettük volna elérni néhány éve, most pedig élvezem, hogy megélhetem.”

A vb-bronzérmes Erdős Rita úgy érezte, az elődöntőhöz képest sokat javított a kombinált számban, egyenletesen ment végig, jól osztotta be az erejét még úgy is, hogy a fináléban fáradtabbnak érezte magát. Emellett úszásban is erősödött, ismét megdöntötte a legjobbját 100 méteren.

Erdős Rita (Fotó: Török Attila)

„Összességében nagyon örülök a hetedik helynek. Bár sajnálom, hogy a dobogós helyezés egyelőre még nem jött össze idén, de bízom benne, hogy az Eb-n és a vb-n sikerül a legjobb hatban végeznem. Verseny közben rosszabb volt visszafutni a kinti melegről bentre, engem ez jobban megviselt, mint fordítva. Motivált vagyok a főversenyek előtt, érzékelem az előrelépést az összes számban, de azt is tudom, hogy mindegyikben van még mit javítanom. De ez szintén jó érzéssel tölt el, hiszen ez a dolgunk, egyre jobbnak és jobbnak lenni. Van még bennem tartalék, és meg is szeretném mutatni.”