Öttusa-vk-döntő: Szép Balázs remek futással tizedikként ért célba – videó

Szép Balázs képviselte a magyar színeket a budapesti öttusa-világkupadöntő vasárnapi fináléjában – a pénteki elődöntő A-csoportjában Tárkányi Zsombor nagy csatában búcsúzott a 15. helyen, ám a B-csoportban az egyéniben világbajnoki ezüstérmes Szép nagyon kiegyensúlyozottan versenyzett, és a harmadik helyen lépett tovább a legjobb 18 közé.

A táblavívást remekül kezdte, sima 5–1-gyel búcsúztatta a német Moriz Klinkertet (11. kiemelt az egyéves vívó-világranglista alapján) a 16 között, ám a negyeddöntőben hiába szerzett vezetést a kínai Luo Suaj (14.) ellen Szép (6.), utána jól építette fel a támadásait, és 5–1-re fordított. A kínai aztán bejutott a döntőbe, kissé érdekes stílusban vívott, néha leeresztette a vívókezét (ezt olykor Szép ellen is alkalmazta), néha nagyokat hátrált, aztán az utolsó öt másodpercben rohamozott, és próbálta egy tusból eldönteni a Marvin Dogue (4.) elleni párbajt, ám a német szúrt.

Az akadálypálya közepén, a majomlétránál sajnos rontott, és ismételnie kellett az UTE-t erősítő Szépnek, csak 37.34 másodperccel végzett, így a 17. helyről várhatta a folyatást. A számban ezúttal is a világcsúcstartó Mohamed el-Askar (20.94) ért végig a leggyorsabban, ám mivel a 16 között búcsúzott a vívásban, negyedik volt két szám után. A vívást megnyerő Marvin Dogue, aki a hatodik időt futotta az OCR-ben (24.99), magabiztosan vezetett 620 ponttal, Szép 561-gyel állt.

A 100 méteres gyorsúszásban közel a legjobbjához 55.63-at tempózott, El-Askar az 52.87-es második ideje után átvette a vezetést 937 ponttal, őt követte Dogue 933-mal, a többiek távolabb. Szép Balázs egyet előzött, 16. volt 883 ponttal.

Végül Marvin Dogue volt az, akit nem lehetett megverni, a záró szám első harmadától végig vezetett, a harmadikként startoló cseh Matej Lukes lépett fel másodiknak, és ennél is nagyobbat futott a lengyel Lukasz Gutkowski, aki kilencedikként rajtolt, 16 másodpercre a dobogótól. Eközben Szép Balázs a női döntő magyarjaihoz hasonló hangos drukkolásban részesült, mintha csak az első helyért szaladt volna – és ezt kiváló laser runnal hálálta meg, volt 6.5 másodperces lövészete is, és hat helyet javítva egészen a tizedik helyig kapaszkodott fel, ő futotta a harmadik legjobb kombiidőt.

Az öttusaidény legfontosabb részéhez közelítünk, augusztus 3–9. között Isztambul rendezi meg a felnőtt Európa-bajnokságot, augusztus 24–30. között pedig a kínai Kujjang a felnőtt-világbajnokságot.

ÖTTUSA

VILÁGKUPADÖNTŐ, BOK-CSARNOK

FÉRFIAK, DÖNTŐ

1. Marvin Dogue (német) 1597 pont

2. Matej Lukes (cseh) 1589

3. Lukasz Gutkowski (lengyel) 1581

…10. Szép Balázs 1563

NŐK, DÖNTŐ

1. Anna Jurt (svájci) 1493

2. Vijaleta Hurejeva (fehérorosz) 1488

3. Laura Heredia (spanyol) 1481

4. Guzi Blanka 1478

…7. Erdős Rita 1445