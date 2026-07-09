Birkózás: Báger Barbara bronzért küzd az U20-as Eb-n

Az U17-es világbajnoki bronzérmes Báger Barbara svéd és grúz ellenfelét is betusolta a szkopjei U20-as birkózó Európa-bajnokság negyedik versenynapjának délelőtti programjában, így

a döntőbe jutásért léphetett szőnyegre

az U20-as Eb-győztes azeri Mammadovával szemben, ott azonban kétvállal kikapott, így bronzért fog küzdeni pénteken – számol be a sportági szövetség honlapja.

A ceglédi birkózó mellett az U17-es vb-bronzérmes újpesti Kapuvári Liliána is győzelemmel kezdett, az északmacedón legyőzése után viszont szoros csatában kikapott az ukrántól, így már csak a vigaszágban reménykedhet. Eközben Németh Szonja és Müller Petra orosztól, Pupp Viktória pedig norvégtól kapott ki első mérkőzésén.

A magyar versenyzők mérkőzései

Selejtezők:

53 kg: Jekaterina Csikanova (orosz) – Németh Szonja tus 4–0-nál

72 kg: Amina Muszajeva (orosz) – Müller Petra 7–1

Nyolcaddöntők:

57 kg: Kapuvári Liliána – Angela Trajkoska (északmacedón) 11–1

62 kg: Báger Barbara – Ellen Stoltz (svéd) tus 6–0-nál

65 kg: Mirijam Hansen (norvég) – Pupp Viktória 7–4

Negyeddöntők:

57 kg: Diana Kotvicka (ukrán) – Kapuvári Liliána '8–8 (később szerzett ponttal)

62 kg: Báger Barbara – Miranda Kapanadze (grúz) tus 14–2-nél

Elődöntők:

62 kg: Ruzanna Mammadova (azeri) – Báger Barbara tus 8–0-nál

Bronzmérkőzések:

62 kg: Báger Barbara – Jekaterina Radiseva (orosz) vagy Graciela Eningo Asama (spanyol)

(Kiemelt képünkön balra: Báger Barbara Forrás: birkozoszov.hu)