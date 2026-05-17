Lajtos Patrik Európa-bajnok shinkyokushin karatéban
Lajtos Patrik Európa-bajnoki címet szerzett a shinkyokushin karatésok grúziai kontinensviadalán.
A Magyar Karate Szakszövetség (MKSZ) honlapjának vasárnapi beszámolója szerint a Batumiban rendezett Eb-n a magyar harcművész, aki a Victory Club sportolója, a 90 kilogrammos kategória döntőjében a lengyel Marek Wolny legyőzésével lett aranyérmes. A nádudvari illetőségű, sokszoros magyar bajnok Lajtos Patrik személyében 13 év után lett újra felnőtt férfi magyar Európa-bajnoka a stílusirányzatnak.
