Lajtos Patrik Európa-bajnok shinkyokushin karatéban

A Magyar Karate Szakszövetség (MKSZ) honlapjának vasárnapi beszámolója szerint a Batumiban rendezett Eb-n a magyar harcművész, aki a Victory Club sportolója, a 90 kilogrammos kategória döntőjében a lengyel Marek Wolny legyőzésével lett aranyérmes. A nádudvari illetőségű, sokszoros magyar bajnok Lajtos Patrik személyében 13 év után lett újra felnőtt férfi magyar Európa-bajnoka a stílusirányzatnak.