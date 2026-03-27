Falusi Márton lett a Karate-világszövetség szervezőbizottságának vezetője

Emellett Event Supervisorként, azaz eseményellenőrként működik közre a WKF több nagy világversenyén is – írta a hazai szövetség, megemlítve, hogy Falusi Márton a közelmúltban a világszövetség madridi központjában járt, ahol tárgyalt Antonio Espinós WKF-elnökkel az idei, illetve a jövő évi tervekről.

A látogatásról beszámolva a WKF honlapja kiemelte, hogy Falusi Márton kinevezésével a világszövetség új lendületet kíván adni versenyei szervezésének. Antonio Espinós így fogalmazott: „Itt az ideje új energiát és perspektívát vinni a szervezőbizottságba. Falusi úr értékes tapasztalattal, háttérrel, elkötelezettséggel és világos jövőképpel rendelkezik rendezvényeink folyamatos fejlesztése érdekében. Biztosak vagyunk benne, hogy vezetése alatt a bizottság tovább fogja emelni a WKF szervezeti színvonalát.”