Falusi Márton lett a Karate-világszövetség szervezőbizottságának vezetője

2026.03.27. 13:41
null
Falusi Márton és Antonio Espinós, a Karate Világszövetség (WKF) elnöke (Fotó: karate.hu)
karate Magyar Karate-szakszövetség WKF
Falusi Márton, a Magyar Karate-szakszövetség (MKSZ) alelnöke és versenyszervezői bizottságának elnöke tölti be immár nemcsak az Európai Karateszövetség, hanem a Karate-világszövetség (WKF) szervezőbizottságának vezetői tisztségét is – adta hírül honlapján az MKSZ pénteken.

Emellett Event Supervisorként, azaz eseményellenőrként működik közre a WKF több nagy világversenyén is – írta a hazai szövetség, megemlítve, hogy Falusi Márton a közelmúltban a világszövetség madridi központjában járt, ahol tárgyalt Antonio Espinós WKF-elnökkel az idei, illetve a jövő évi tervekről.

A látogatásról beszámolva a WKF honlapja kiemelte, hogy Falusi Márton kinevezésével a világszövetség új lendületet kíván adni versenyei szervezésének. Antonio Espinós így fogalmazott: „Itt az ideje új energiát és perspektívát vinni a szervezőbizottságba. Falusi úr értékes tapasztalattal, háttérrel, elkötelezettséggel és világos jövőképpel rendelkezik rendezvényeink folyamatos fejlesztése érdekében. Biztosak vagyunk benne, hogy vezetése alatt a bizottság tovább fogja emelni a WKF szervezeti színvonalát.”

 

