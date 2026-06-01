A DVSC fiatalja megfelelt a Palermo tesztelésén

A 2009-es születésű, 17 éves, U17-es válogatott Vincze Tamás megfelelt a Palermo májusi tesztelésén, a játékos menedzsere, Nánási Balázs elmondta, a következő lépés az lehet, hogy az olasz klub felveszi a kapcsolatot a DVSC-vel a játékos átigazolása ügyében.

„Vincze Tamás a néhány napos tesztelés során meggyőzte az olasz Palermo korosztályos csapatát irányító szakmai stábot a képességeiről. A klub már jelezte, hogy a védő megfelelt a próbajátékon. Innentől arra várunk, hogy a Palermo hivatalosan is lépjen az ügyben, hiszen az átigazoláshoz a DVSC-vel is meg kell egyezni” – nyilatkozta a Nemzeti Sportnak Nánási Balázs.

Vincze Tamás eddig csak Debrecenben futballozott. A most befejeződött idényben az U17-es és U19-es csapatban is pályára lépett a jobbhátvéd, 21 tétmeccsen két gólt szerzett.