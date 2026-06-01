Nemzeti Sportrádió

A DVSC fiatalja megfelelt a Palermo tesztelésén

PÓR KÁROLY
2026.06.01. 10:44
Vincze Tamás (balra) és Téglási Gábor a Palermónál jártak tesztelésen (Fotó: NB Football Agency)
Téglási Gábor Vincze Tamás DVSC Palermo
Két hete az NB Football Agency menedzseriroda számolt be arról, hogy két debreceni fiatal tesztelésre utazott az olasz másodosztályú Palermo korosztályos csapatához, akik közül Vincze Tamás esetében már vissza is jelzett az olasz klub…

 

 

A 2009-es születésű, 17 éves, U17-es válogatott Vincze Tamás megfelelt a Palermo májusi tesztelésén, a játékos menedzsere, Nánási Balázs elmondta, a következő lépés az lehet, hogy az olasz klub felveszi a kapcsolatot a DVSC-vel a játékos átigazolása ügyében.

„Vincze Tamás a néhány napos tesztelés során  meggyőzte az olasz Palermo korosztályos csapatát irányító szakmai stábot a képességeiről. A klub már jelezte, hogy a védő megfelelt a próbajátékon. Innentől arra várunk, hogy a Palermo hivatalosan is lépjen az ügyben, hiszen az átigazoláshoz a DVSC-vel is meg kell egyezni” – nyilatkozta a Nemzeti Sportnak Nánási Balázs.

Vincze Tamás eddig csak Debrecenben futballozott. A most befejeződött idényben az U17-es és U19-es csapatban is pályára lépett a jobbhátvéd, 21 tétmeccsen két gólt szerzett.

 

