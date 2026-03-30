Mészáros János maradt a Magyar Karate-szakszövetség elnöke

Továbbra is Mészáros János töltheti be a Magyar Karate-szakszövetség elnöki tisztségét.
A szervezet hétfői tisztújító közgyűlésén rekordlétszám, 342 tagszervezet képviselője jelent meg. Az elnöki pozícióra Mészáros János – aki a Nemzeti Versenysportszövetség elnöki posztját is betölti – volt az egyetlen jelölt, és a megjelentek további öt évre szavaztak bizalmat neki – olvasható a szövetségi közleményben.
Az eseményen Mészáros János a szövetség előző évi eredményeiről és történéseiről számolt be, ezt a résztvevők elfogadták, ahogyan ezután a felügyelő bizottság beszámolóját is.
