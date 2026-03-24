Nemzeti Sportrádió

Tíz magyar érem a pozsonyi karate Grand Prix-n

R. P.R. P.
2026.03.24. 09:20
null
Fotó: Facebook/Slovak Karate Union
Címkék
karate Grand Prix karate Pozsony
Tíz érmet, két-két aranyat és ezüstöt, valamint hat bronzot szereztek a magyar karatésok a Szlovák Nagydíjon – adta hírül honlapján a hazai sportági szövetség a hétvégi pozsonyi nemzetközi viadalról beszámolva.

A 46. alkalommal megrendezett Grand Prix-n, amelyen 45 ország 2760 karatésa lépett tatamira a különböző korosztályokban, a felnőttek között Tóth Máté öt győzelemmel jutott el a döntőig küzdelemben a 75 kg-os súlycsoportban, ahol végül ezüstérmet nyert. A nőknél a plusz 68 kg-ban Fleischer Dóra harmadikként végzett.

Formagyakorlatban az U21-eseknél Bérczes Botond hat győzelem után a dobogó tetejére állhatott fel, míg az U14-esek között 55 kilogrammos súlycsoportjában Gál Bence diadalmaskodott.

A teljes magyar csapat a tizedik helyen végzett az éremtáblázaton.

(MTI)

 

