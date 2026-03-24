Tíz magyar érem a pozsonyi karate Grand Prix-n

A 46. alkalommal megrendezett Grand Prix-n, amelyen 45 ország 2760 karatésa lépett tatamira a különböző korosztályokban, a felnőttek között Tóth Máté öt győzelemmel jutott el a döntőig küzdelemben a 75 kg-os súlycsoportban, ahol végül ezüstérmet nyert. A nőknél a plusz 68 kg-ban Fleischer Dóra harmadikként végzett.

Formagyakorlatban az U21-eseknél Bérczes Botond hat győzelem után a dobogó tetejére állhatott fel, míg az U14-esek között 55 kilogrammos súlycsoportjában Gál Bence diadalmaskodott.

A teljes magyar csapat a tizedik helyen végzett az éremtáblázaton.

