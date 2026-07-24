Nemzeti Sportrádió

Littler fantasztikus játékkal ejtette ki Rockot a darts World Matchplayen

R. P.R. P.
2026.07.24. 00:41
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Luke Littler szenzációs volt ezen az estén is (Fotó: PDC)
Címkék
Winter Gardens Gary Anderson Luke Littler darts World Matchplay Blackpool darts Josh Rock Dirk van Duijvenbode
Luke Littler és a Dirk van Duijvenbode is bejutott az elődöntőbe Blackpoolban a darts World Matchplayen. A kétszeres világbajnok angol az északír Josh Rockot ejtette ki, míg a holland a szintén kétszeres korábbi vb-első skót Gary Andersont búcsúztatta.

Luke Littler nem sok esélyt adott Josh Rocknak: a kétszeres világbajnok angol 109.57-es átlagot dobott, miközben az északír sem volt rossz a 101.24-gyel. Azonban Littler 17 db 180-as köre és a 53.33 százalékos kiszállózása ellen nem lehetett mit tenni. A világelső pazar formában játszik ezen a tornán. Az eddigi három meccsén 109.53-at, 113.68-at és 109.57-et átlagolt, ami egészen hihetetlen teljesítményt jelent.

A kétszeres világbajnok Gary Anderson és a Dirk van Duijvenbode izgalmas meccset játszott egymással, magas körátlagokkal, mindketten 101-et értek el. A kiszállózásban a százalékokat nézve ugyan a holland volt a gyengébb (37.21% és 46.43%), de Van Duijvenbode jobban dobta a tömeget, és így többször is megcélozhatta az adott legben szükséges duplát. A hollandnál 16/43, a skótnál 13/28 volt a mutató. A kiváló képességű, de a meccsein sokszor feszült Van Duijvenbode nagyon értékes győzelmet aratott.

DARTS
WORLD MATCHPLAY, BLACKPOOL
Negyeddöntő
Luke Littler (angol, 1. kiemelt, 109.57)–Josh Rock (északír, 8., 101.24) 16–7
Dirk van Duijvenbode (holland, 101.49)–Gary Anderson (skót, 12., 101.32) 16–13

A NEGYEDDÖNTŐ PÁROSÍTÁSA ÁGRAJZ SZERINT
Luke Littler (angol, 1. kiemelt)–Josh Rock (északír, 8.) 16–7
Dirk van Duijvenbode (holland)–Gary Anderson (skót, 12.) 16–13

Ross Smith (angol, 15.)–Gerwyn Price (walesi, 7.)
Gian van Veen (holland, 3.)–James Wade (angol, 6.)

 

Winter Gardens Gary Anderson Luke Littler darts World Matchplay Blackpool darts Josh Rock Dirk van Duijvenbode
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