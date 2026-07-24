Littler fantasztikus játékkal ejtette ki Rockot a darts World Matchplayen

Luke Littler nem sok esélyt adott Josh Rocknak: a kétszeres világbajnok angol 109.57-es átlagot dobott, miközben az északír sem volt rossz a 101.24-gyel. Azonban Littler 17 db 180-as köre és a 53.33 százalékos kiszállózása ellen nem lehetett mit tenni. A világelső pazar formában játszik ezen a tornán. Az eddigi három meccsén 109.53-at, 113.68-at és 109.57-et átlagolt, ami egészen hihetetlen teljesítményt jelent.

LITTLER ROUTS ROCK! ☢️



Luke Littler storms through to the semi-finals!



The reigning champion averages 109.57 to complete a majestic 16-7 victory over Josh Rock!



📺 https://t.co/xXnQhVoUPy#MatchplayDarts pic.twitter.com/1T1uZql556 — PDC Darts (@OfficialPDC) July 23, 2026

A kétszeres világbajnok Gary Anderson és a Dirk van Duijvenbode izgalmas meccset játszott egymással, magas körátlagokkal, mindketten 101-et értek el. A kiszállózásban a százalékokat nézve ugyan a holland volt a gyengébb (37.21% és 46.43%), de Van Duijvenbode jobban dobta a tömeget, és így többször is megcélozhatta az adott legben szükséges duplát. A hollandnál 16/43, a skótnál 13/28 volt a mutató. A kiváló képességű, de a meccsein sokszor feszült Van Duijvenbode nagyon értékes győzelmet aratott.

DIRK FENDS OFF ANDERSON FIGHTBACK!



Huge win for Dirk van Duijvenbode!



The Dutchman moves through to his first World Matchplay semi-final after defying a brilliant comeback from Gary Anderson!



📺 https://t.co/xXnQhVoUPy #MatchplayDarts pic.twitter.com/09ltUvuxT7 — PDC Darts (@OfficialPDC) July 23, 2026

DARTS

WORLD MATCHPLAY, BLACKPOOL

Negyeddöntő

Luke Littler (angol, 1. kiemelt, 109.57)–Josh Rock (északír, 8., 101.24) 16–7

Dirk van Duijvenbode (holland, 101.49)–Gary Anderson (skót, 12., 101.32) 16–13

A NEGYEDDÖNTŐ PÁROSÍTÁSA ÁGRAJZ SZERINT

Luke Littler (angol, 1. kiemelt)–Josh Rock (északír, 8.) 16–7

Dirk van Duijvenbode (holland)–Gary Anderson (skót, 12.) 16–13

Ross Smith (angol, 15.)–Gerwyn Price (walesi, 7.)

Gian van Veen (holland, 3.)–James Wade (angol, 6.)