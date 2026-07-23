Kiderült, mi okozta Cameron Menzies rosszullétét

A 37 éves skót a Ross Smith elleni nyolcaddöntő negyedik legjében lett rosszul, le kellett támogatni a színpadról, s ugyan el is ájult a tornának helyt adó Winter Gardensben, később – szemben az első hírekkel – a helyszíni orvosi ellátás után nem szállították kórházba. Végül saját kérésére visszatért a szállására, ahonnan aztán még szerdán késő este maga posztolt a közösségi oldalára.

„Köszönöm mindenkinek, aki bejelentkezett és üzenetet küldött. Jól vagyok” – írta Menzies szűkszavúan.

Mint kiderült, a skót dartsos rosszullétét az okozta, hogy hirtelen felszökött a vérnyomása, ami miatt megszédült – s később el is ájult.

Menzies a történtek miatt a tornától visszalépett, Smith jutott a nyolc közé, így ő játszhat majd Gerwyn Price-szal a négy közé jutásért.

A skót játékos nem először kerül reflektorfénybe nem feltétlenül a dartstudása miatt. Két éve a világbajnokságon elsírta magát a vesztes mérkőzése közben, mert a közönség az ellenfele mellé állt, a tavalyi vb-n pedig ököllel szétverte az italospultját, miután kikapott.