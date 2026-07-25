Kiderült, hogy kik képviselik a magyar színeket a Hungarian Darts Trophyn
Véget ért a Hungarian Darts Trophy magyar játékosokat érintő selejtezője – számolt be a hírről a PDC Hungarian Fan Club Facebook-oldala. A kvalifikációt jelentő négy helyet Borbély András, Biró Milán, Kádár László és Major Nándor szerezte meg.
A selejtezőre 66 nevezés érkezett, és olyan nevek is indultak, mint Jehirszki György, vagy a csapat-vb-n a magyar színeket képviselő Kovács Patrik és Székely Pál. Ők azokban elbuktak a csaták során, és ebben Biró Milán volt a fő „ludas”, aki Jehirszkit és Kovácsot és kiejtette.
A PDC Hungarian Fan Club megjegyzi, hogy Borbély mindössze hat leget veszített el a nap folyamán, és hogy Biró minden meccsén 80 fölötti körátlagot ért el.
A Hungarian Darts Trophyt augusztus 28. és 30. között rendezik meg a budapesti MVM Dome-ban. Az összdíjazás 230 ezer font (103.5 millió forint).
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