Nemzeti Sportrádió

Kiderült, hogy kik képviselik a magyar színeket a Hungarian Darts Trophyn

R. P.R. P.
2026.07.25. 17:29
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Major Nándor (Fotó: Facebook/PDC Hungarian Fan Club)
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Biró Milán Borbély András Major Nándor darts Kádár László Hungarian Darts Trophy
Véget ért a Hungarian Darts Trophy magyar játékosokat érintő selejtezője – számolt be a hírről a PDC Hungarian Fan Club Facebook-oldala. A kvalifikációt jelentő négy helyet Borbély András, Biró Milán, Kádár László és Major Nándor szerezte meg.

A selejtezőre 66 nevezés érkezett, és olyan nevek is indultak, mint Jehirszki György, vagy a csapat-vb-n a magyar színeket képviselő Kovács Patrik és Székely Pál. Ők azokban elbuktak a csaták során, és ebben Biró Milán volt a fő „ludas”, aki Jehirszkit és Kovácsot és kiejtette.

A PDC Hungarian Fan Club megjegyzi, hogy Borbély mindössze hat leget veszített el a nap folyamán, és hogy Biró minden meccsén 80 fölötti körátlagot ért el.

A Hungarian Darts Trophyt augusztus 28. és 30. között rendezik meg a budapesti MVM Dome-ban. Az összdíjazás 230 ezer font (103.5 millió forint).

 

Biró Milán Borbély András Major Nándor darts Kádár László Hungarian Darts Trophy
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