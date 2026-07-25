Price oktatott, Van Veen nagyot kiszállózva jutott elődöntőbe a darts World Matchplayen

Gerwyn Price remekül játszott Ross Smith ellen, és erről nem csak a 102.78-as körátlag tanúskodik. A walesi a mérkőzés nagy részében kézben tartotta az irányítást, ám 12–12 után mégis a végjáték döntötte el a küzdelmet. A walesiek korábbi világbajnoka mind a négy következő leget megnyerte, és ezzel elérte a végső győzelemhez szükséges 16 játékot. Nem volt jelentős különbség a kiszállózásban (44.44 és 45.71 százalék), de Price 35-ször dobhatott a duplákra, míg Smith csak 27-szer.

PRICE PREVAILS! 🥶



Gerwyn Price wins four legs straight to triumph 16-12 against Ross Smith and progress into the semi-finals in Blackpool!



📺 https://t.co/xXnQhVoUPy#MatchplayDarts pic.twitter.com/rnJEttl4fW — PDC Darts (@OfficialPDC) July 24, 2026

Gian van Veen és James Wade ütközetében eleinte a holland akarata érvényesült. Stabil előnyt épített ki, 11–7-nél pedig eldőlni látszott a meccs. Azonban Wade lendületbe jött, sorra nyerte a legeket, és 11–11-nél utolérte riválisát. Azonban mielőtt kicsúszott volna Van Veen kezéből az összecsapás, a holland a legkritikusabb pillanatokban jól koncentrált, bedobta a duplákat, és egyszer sem engedte vezetéshez jutni Wade-et. A vége 16–13 lett.

Wade átlaga jobb volt (97.05 vs. 93.04), több 180-as kört dobott (7 vs. 4), 140 és 100 fölötti köröket is többször, ám a kiszállózásban Van Veen volt az eredményesebb. A holland a 16 kiszállót 29 kísérletből érte el, ami 55 százalékos teljesítményt jelent, míg Wade a 13 dupláját 31 dobásból teljesítette, ez majdnem 42 százalékos hatékonyságot jelent. Végül ez a mutató döntött.

VAN VEEN DEFEATS WADE! 💪



Gian van Veen avenges his 2025 quarter-final defeat to James Wade, winning 16-13 to set up a semi-final showdown with Gerwyn Price!



📺 https://t.co/xXnQhVoUPy#MatchplayDarts pic.twitter.com/2SvjbUaewd — PDC Darts (@OfficialPDC) July 24, 2026

DARTS

WORLD MATCHPLAY, BLACKPOOL

Negyeddöntő

Ross Smith (angol, 15., 98.16)–Gerwyn Price (walesi, 7., 102.78) 12–16

Gian van Veen (holland, 3., 93.04)–James Wade (angol, 6., 97.05) 16–13

Csütörtökön játszották

Luke Littler (angol, 1. kiemelt, 109.57)–Josh Rock (északír, 8., 101.24) 16–7

Dirk van Duijvenbode (holland, 101.49)–Gary Anderson (skót, 12., 101.32) 16–13

A ELŐDÖNTŐ PÁROSÍTÁSA

Luke Littler (angol, 1. kiemelt)–Dirk van Duijvenbode (holland)

Gerwyn Price (walesi, 7.)–Gian van Veen (holland, 3.)