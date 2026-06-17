Szatmári András bronzérmes a vívó Eb-n

TÖBB VOLT A POZITÍVUM ebben a napban, mint a negatívum, s ez még akkor is igaz, ha kétségkívül többen hagyták el szomorúan a vívócsarnokot a mieink közül szerdán Antonyban. A kontinensviadal második napján a női tőrözők és a férfi kardozók voltak a főszereplők, és a négy-négy magyarból kettő-kettő a nyolc közé jutott!

Ez mindenképpen nagyszerű eredmény, még akkor is, ha a négy magyarban nem volt ott Szilágyi Áron – klasszisunk kapcsán persze inkább az a helytálló megállapítás, hogy ezúttal nem volt ott. Szilágyit a későbbi ezüstérmes Maxime Pianfetti állította meg a legjobb 16 között („Bosszant, mert jól vívtam, tudtam, mit kellene csinálnom, ám Pianfetti rám erőltette az akaratát, egyszerűen azt éreztem, indítanom kell a támadást, pedig még nem kellett volna, ezért volt több rövid akcióm”).

Ott volt viszont az Eb-újonc Papp Jázmin, aki idén búcsúzott a juniorkorosztálytól, ám fiatal kora ellenére úgy vívott, mint a legnagyobbak – ez is eredményezte, hogy ott volt a legnagyobbak között, egyébként Pásztor Flórával együtt. Míg előbb tőrözőnk nem sokkal az elveszített elődöntője után mosolyogva nyilatkozott („Élveztem a vívást, jól éreztem magam egész nap, kicsit persze sajnálom a végét…”), utóbbi még két órával később sem tudott ocsúdni a vitatható tussal elveszítette asszója után.

Nem volt boldog Rabb Krisztián sem, ő is egyetlen meccsre volt az éremtől: „Kézben volt az asszó, s tudom, hogy lehet még lehetőségem a jövőben az éremszerzésre, de ez egyáltalán nem vigasztal, mert itt volt az alkalom, én pedig nem tudtam élni vele.”

A nap végén veszített Szatmári András is, ám mivel ez az elődöntőben történt (egyébként szintén Pianfetti ellenében), mégis inkább örült, hiszen szerdán régi önmagát idézte a páston, begyűjtötte edzője, Gárdos Gábor dicséretét is („Andris sokszor panaszkodik, hogy én sohasem dicsérem meg, úgyhogy ezúttal ország-világ előtt megteszem: Szatyi, ez a nap nagyon rendben volt!”), egyáltalán nem bónuszként pedig az eredményhirdetés során egy csodaszép bronzérem került a nyakába.

Szatmári András: Az Eb-érem mégiscsak érem – Szerintem tudja, mit fogok mondani – kezdte Szatmári András nem sokkal az elveszített Európa-bajnoki elődöntője után. – Elképzeléseim vannak, de mégiscsak jobb, ha ön beszél.

– Egy hete adtam interjút a Nemzeti Sportnak, akkor azt mondtam, ha érmes leszek Antonyban, nagyon boldog leszek. Vagyis ezt az eredményt előre aláírtam volna. De azért kikapni nem jó… Az ember szeret nyerni, sőt, leginkább csak nyerni szeret, úgyhogy nem sokkal az elődöntő után még nem tudtam azt mondani, hogy felhőtlenül boldog vagyok. Ugyanakkor örülök, hogy megint sikerült jól vívni: három éve ezüstérmes voltam az Eb-n, most az egyik bronz lett az enyém. – Ha már a korábbi interjúra utalt: akkor azt is mondta, sokat dolgozik ugyan, de valamiért nem akar átszakadni az a gát, amelyikkel újra odakerülhetne a legjobbak közé. Antonyban szerdán átszakadt?

– Jó lett volna, ha kicsit még jobban átszakad, de nem vagyok elégedetlen, mert talán tényleg átszakadt. Jó vívókat vertem meg a nap folyamán, Pianfetti stílusa pedig nem igazán fekszik nekem, bár azt hiszem, sokan elmondhatják ugyanezt. Ettől független végig azt éreztem ellene, hogy bármikor képes vagyok fordítani, sajnos jöttek olyan hibák, amelyek a nap során nem, és ez ezúttal nem fért bele. – Az edzője elárulta, szokott panaszkodni, hogy sohasem dicséri meg, úgyhogy Gárdos Gábor azt mondta, ország-világ előtt ezt megteszi, mert elégedett önnel.

– Tényleg ezt mondta? Ennek örülök és köszönöm neki, mert tényleg sohasem szokott megdicsérni. – Kellő erőt tud meríteni ebből az éremből?

– Azt is, meg önbizalmat is, mellette ad persze világranglista-pontokat is, és a mutatott vívás is bizakodásra ad okot. Egy Eb-érem mégiscsak egy Eb-érem. Pedig nehezítettek voltak a körülmények, szinte mindenütt meleg, párás volt a levegő, emellett nemigen szoktam én este fél kilenckor vívni. – Minden akadályt átugrott, a saját vállát is megveregeti?

– Igen, de azért még alszom rá egyet, mert amúgy tényleg jól vívtam, de teljes magabiztossággal ezt azért még nem tudom kijelenteni a nap végén.

VÍVÓ EURÓPA-BAJNOKSÁG, ANTONY

Egyéni. Kard. Férfiak. A csoportmérkőzéseken: Rabb 5 győzelem/1 vereség, Szilágyi 5/1, Szatmári 4/2, Dallos 4/2. A 32 közé jutásért: Szatmári–Koval (orosz) 15:12, Madrigal (spanyol)–Dallos 15:11. A 16 közé jutásért: Rabb–Krajnc (szlovén) 15:7, Szilágyi–Hryciuk (lengyel) 15:9, Szatmári–Naszonov (orosz) 15:13. Nyolcaddöntő: Rabb–Jagodka (ukrán) 15:14, Szatmári–Tavartkiladze (grúz) 15:6, Pianfetti (francia)–Szilágyi 15:13. Negyeddöntő: Szatmári–Ibragimov (orosz) 15:13, Dragomir (román)–Rabb 15:14. Elődöntő: Pianfetti–Szatmári 15:12. Döntő: J-Ph. Patrice (francia)–Pianfetti 15:13. Európa-bajnok: Jean-Philippe Patrice (Franciaország), 2. Maxime Pianfetti (Franciaország), 3. Szatmári András (Magyarország, klub: MTK, edző: Gárdos Gábor) és George Dragomir (Románia), …6. Rabb Krisztián (Magyarország), …10. Szilágyi Áron (Magyarország), …36. Dallos Benedek (Magyarország)

Tőr. Nők. A csoportmérkőzéseken: Pásztor 6/0, Papp 4/2, Lupkovics 4/2, Kondricz 3/3. A 32 közé jutásért: Kondricz–Zurawska (lengyel) 15:9, Papp–Diaz (spanyol) 15:8, Corbu (román)–Lupkovics 15:13. A 16 közé jutásért: Pásztor–Castro (spanyol) 15:12, Papp–Candescu (román) 15:12, Batini (olasz)–Kondricz 15:10. Nyolcaddöntő: Pásztor–Senic (moldovai) 15:9, Papp–Batini 15:13. Negyeddöntő: Marino (spanyol)–Pásztor 15:14, Errigo (olasz)–Papp 15:13. Döntő: Szopit (ukrán)–Errigo 15:8. Eb: Olga Szopit (Ukrajna), 2. Arianna Errigo (Olaszország), 3. Vladiszlava Penyjuskina (Orosz csapat) és Maria Marino (Spanyolország), …5. Pásztor Flóra (Magyarország), …7. Papp Jázmin (Magyarország), …28. Kondricz Kata (Magyarország), …33. Lupkovics Dóra (Magyarország)

PROGRAM

Június 18., csütörtök

Egyéni, női párbajtőr (Borsody Emma, Büki Lili, Muhari Eszter, Nagy Blanka Virág), 8.30; férfi tőr (Dósa Dániel, Mihályi Andor, Szemes Gergő, Tóth Gergely), 10.30; döntők, 19.15