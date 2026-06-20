Vívó Eb: döntős a férfi kardcsapat!

Odatették magukat férfi kardozóink az elődöntőben is!

Miután a negyeddöntőben simán verték a spanyolokat, egy körrel később, immár a fináléért is nagyot mentek a mieink: a Dallos Benedek, Rabb Krisztián, Szatmári András, Szilágyi Áron összetételű négyes végig vezetve győzte le az olaszokat, így ismét Európa-bajnoki döntőt vívhat – némi meglepetésre egyébként a románok ellen, akiknek a fináléig a briteken, az oroszokon és a franciákon keresztül vezetett az útjuk, tehát egyáltalán nem mondhatjuk, hogy érdemtelenül lesznek ott az aranymeccsen.

A döntőre – a kiírás szerint – 20.20 órakor kerül sor.

A 2025-ös és a 2024-es kontinensviadalt a magyar férfi kardcsapat nyerte meg.

EURÓPA-BAJNOKSÁG, ANTONY

Csapat. Kard. Férfiak. Nyolcaddöntő: Magyarország–Svédország 45:13 (Dallos +14, Rabb +11, Szatmári +5, Szilágyi +2). Negyeddöntő: Magyarország–Spanyolország 45:30 (Szilágyi +11, Szatmári +4, Rabb 0). Elődöntő: Magyarország–Olaszország 45:36 (Rabb +6, Szatmári +6, Szilágyi –3)

