Vívó Eb: Szatmári András már érmes Antonyban

Hogy a csoportkört mind a nyolc magyar sikerrel veszi az Európa-bajnokság második napján, borítékolható volt, ami ezek után következett, kevéssé volt megjósolható. Még úgy is, hogy a szerdai egyik fegyvernem a férfi kard volt, ahol azért az elmúlt években hozzászokhattunk a szép eredményekhez.

Dallos Benedek után Szilágyi Árontól búcsúztunk másodjára: a hazaiak tavasszal ismét nagyszerű formát mutató kardozójával, Maxime Pianfettivel olimpiai bajnokunk fantasztikus asszót vívott, ketten tényleg a vívás magasiskoláját mutatták be – fájó, hogy ezúttal a hazaiak örülhettek.

Szatmári András és Rabb Krisztián kart karba öltve menetelt el a legjobb nyolcig, ott előbbi legyőzte az orosz Kamil Ibragimovot (és végre talán újra elhiszi, hogy mire is képes…), s ezzel már biztosan érmes az Eb-n, míg Rabb Krisztián egy nem túlzott jó rajt után a maga javára fordította George Dragomir elleni asszót, ám utána utolérte őt a román, aki amúgy a nap folyamán elbúcsúztatta a grúz Szandro Bazadzét is, és egy enyhén szólva is vitatható tussal meg is nyerte a meccset.

„Úgy éreztem, kézben van az asszó, jól is vívtam – mondta el Rabb Krisztián. – Azért nem volt ez könnyű nap, vándoroltunk a két csarnok között, meleg is volt, döcögősek voltak az asszóim, de úgy éreztem, amiket gyakoroltunk az elmúlt hetekben, hónapokban, azok mentek. Csalódott vagyok, közel van még a vereség. Igyekszem a saját hibáimat látni, és azokat javítani a jövőben.”

Hasonlóan nagy izgalmakat hozott a női tőrözők negyeddöntős fordulója – páston két magyarral, Pásztor Flórával és Papp Jázminnal (Lupkovics Dóra az első, Kondricz Kata a második kanyarban esett ki).

Előbbi nem kell bemutatni senkinek, hiszen évek óta a magyar tőrvívás meghatározó alakja, ott volt a párizsi olimpián is, mi több, tavaly bronzérmet is szerzett a genovai kontinensviadalon, ehhez közel járt szerdán Antonyban is.

Szavakkal nem is nagyon lehet érzékeltetni, mekkora feszültség jellemezte az asszó hajráját, majd amikor 14:14-nél útjára indította Pásztor Flórát és a spanyol Maria Marinót a bíró, mindenki hallgatott – hogy aztán az egyik oldalon az öröm, másikon meg a keserűség és értetlenség törjön elő. Sajnos, nem mi örültünk…

A vereség ellenére viszont mégiscsak elégedettek lehettünk Papp Jázminnal: a juniorkorosztálytól idén búcsúzó 19 éves tehetség a felnőttek között is letette a névjegyét, első felnőtt Eb-jén a nyolc közé jutott, ott pedig kiélezett csatát vívott a sportág nagyasszonyával, az olasz Arianna Errigóval.

„Egész nap jól éreztem magam, élveztem a vívást – értékelt mosolyogva az Eb-újonc Papp Jázmin. – A korosztályos világversenyeken tavasszal kicsit nagy terhet pakoltam a vállamra, és nem is sikerültek úgy, ahogyan szerettem volna. Maradtam bennem akkor, ez most kijött Antonyban. Kicsit persze sajnálom ezt a vereséget, főleg, mert a végén kigondoltam valamit, letámadtam az olaszt, de nem jött be az elképzelésem.”

Szatmári András a Szilágyit búcsúztató francia Maxime Pianfettivel vívja az elődöntőt – „papíron” 20.30 órakor.

VÍVÓ EURÓPA-BAJNOKSÁG, ANTONY (FRANCIAORSZÁG)

Egyéni. Kard. Férfiak. A csoportmérkőzéseken: Rabb 5 győzelem/1 vereség, Szilágyi 5/1, Szatmári 4/2, Dallos 4/2. A 32 közé jutásért: Szatmári–Koval (orosz) 15:12, Madrigal (spanyol)–Dallos 15:11. A 16 közé jutásért: Rabb–Krajnc (szlovén) 15:7, Szilágyi–Hryciuk (lengyel) 15:9, Szatmári–Naszonov (orosz) 15:13. Nyolcaddöntő: Rabb–Jagodka (ukrán) 15:14, Szatmári–Tavartkiladze (grúz) 15:6, Pianfetti (francia)–Szilágyi 15:13. Negyeddöntő: Szatmári–Ibragimov (orosz) 15:13, Dragomir (román)–Rabb 15:14

Tőr. Nők. A csoportmérkőzéseken: Pásztor 6/0, Papp 4/2, Lupkovics 4/2, Kondricz 3/3. A 32 közé jutásért: Kondricz–Zurawska (lengyel) 15:9, Papp–Diaz (spanyol) 15:8, Corbu (román)–Lupkovics 15:13. A 16 közé jutásért: Pásztor–Castro (spanyol) 15:12, Papp–Candescu (román) 15:12, Batini (olasz)–Kondricz 15:10. Nyolcaddöntő: Pásztor–Senic (moldovai) 15:9, Papp–Batini 15:13. Negyeddöntő: Marino (spanyol)–Pásztor 15:14, Errigo (olasz)–Papp 15:13

PROGRAM

Június 18., csütörtök

Egyéni, női párbajtőr (Borsody Emma, Büki Lili, Muhari Eszter, Nagy Blanka Virág), 8.30; férfi tőr (Dósa Dániel, Mihályi Andor, Szemes Gergő, Tóth Gergely), 10.30; döntők, 19.15