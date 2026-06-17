Nemzeti Sportrádió

Szilágyi Áron: Bosszant, mert tudtam, mit kellene csinálnom

KOVÁCS ERIKAKOVÁCS ERIKA
• Antony
2026.06.17. 20:59
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Fotó: Czinege Melinda
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Szilágyi Áron vívás vívó Európa-bajnokság
Az Európa-bajnokság nyolcaddöntőjében kapott ki Szilágyi Áron Maxime Pianfettitől – a francia kardozó jól olvasta olimpiai bajnokunknak Antonyban.

– Hogyan értékeli a napját?
A csoportban rögtön egy vereséggel kezdtem, ráadásul egy bizonytalan, nagyon gyenge vívással. Nem éreztem se a távolságot, se az akciókat, semmit. Utána próbáltam kicsit erőből vívni, rutinból megoldani a további asszókat, és ez sikerült is. Egy Európa-bajnokságon, ahol mindenki vív csoportkört, nagyon összekeveredik sok minden a főtáblán, nekem egy kellemetlen lengyel fiú jutott. Még csak azt sem mondom, hogy nem szeretek ellene vívni, hiszen eddig mindig megvertem, s bár voltak nehezebb pillanatok, végül magabiztosan nyertem. És aztán jött a francia Maxime Pianfetti… 

– Mennyire zavarta, hogy zengett a csarnok a franciák szurkolásától?
Egyáltalán nem, szinte nem is hallottam, azt viszont érzékeltem, hogy őt nagyon feltüzeli a hangulat: sokkal határozottabban, akkurátusabban vívott, mint szokott, a támadásaiban nem hagyott levegőhöz sem jutni. Nagy nyomás alá helyezett, de aztán 3:6 és 4:7 után szépen felálltam és kiegyenlítettem. A hajrában volt 13:13, ám nem tudtam túllépni azon, hogy egyszerűen rám erőltette az akaratát, és hamarabb indítottam a támadásaimat, mint kellett volna, meg sem tudom mondani, hány támadásom volt rövid. Sajnálom, hogy így történt, mert közben azt éreztem, jól megy a vívás, jöttek a parádjaim is, de bosszant ez az egész, mert tudtam végig, mit kellene ellene csinálnom, mégsem tudtam magamra erőszakolni, hogy az adott támadást még ne indítsam el. Ezen a világbajnokságig dolgoznunk kell.

– Ott jó eséllyel újra kell selejtezőt vívnia, hiszen a tavalyi Eb-ezüst után veszített ranglistapontokat. Számolgat?
– Nem, hiszen még tart az Ázsia-bajnokság is, de valószínűleg kell csoportkört vívnom. De nincs ezzel baj.

– Mi következik a szombati csapatversenyig?
A csütörtök a pihenésé, és a sebek nyalogatásáé. Bevetjük magunkat a masszőrszobába is, aztán pénteken szokás szerint edzünk egyet és elemzésekkel hangolódunk a versenyre. Egyelőre nem szeretnék jósolgatni, nem is szeretek, hiszen az első körben sorsolással döntenek az ellenfeleinkről, négy csapat is jöhet szemben a rajtnál. 

 

Szilágyi Áron vívás vívó Európa-bajnokság
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