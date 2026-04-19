Vívás: bronzérmes a férfi kardcsapat a padovai vk-viadalon

K. E.
2026.04.19. 17:32
Rabb Krisztián (Fotó: Czinege Melinda)
Szilágyi Áron Dallos Benedek kard Szatmáry András Rabb Krisztián
A budapesti vk-verseny tizedik helye után már Padovában helyreállt a világ rendje, a tekintetben biztosan, hogy ismét érmet szerzett férfi kardcsapatunk, amely harmadik lett.

Kicsit megijedtünk, amikor március végén a budapesti világkupaversenyen a magyar férfi kardcsapat nem jutott be a nyolc közé (tizedik lett végül), de mert tudtuk, a vívásban jöhet egy-egy rosszabb nap is, meg aztán Boczkó Gábor szövetségi kapitány is leszögezte, nincs pánik, hamar elfelejtettük azt a márciusi vasárnapot.

Bár a férfi kardozók padovai vk-viadalán szombaton újfent nem volt okunk túl sok örömre (mind a négy magyar búcsúzott már a 64 között), a vasárnap már egy sokkal vidámabb napot hozott, s kicsit visszahozta azt a kardcsapatot is, amelyiket megszoktunk az évek során – a négyesben a már-már állandósulni látszó trió, vagyis Rabb Krisztián, Szatmári András és Szilágyi Áron mellett ezúttal Dallos Benedek kapott helyet.

A nyolcaddöntő megint hatalmas izgalmakat hozott, néha bizony rezgett is a léc, ám aztán összekapták magukat a fiúk, legyőzték Kazahsztán – a négyért pedig „léptek” Japán fölött. A döntőért jött Dél-Korea, sajnos jött a vereség is, ám aztán a bronzmeccsen újból hozták magukat a mieink (Rabb a nap folyamán szinte végig remekül vívott, Szatmári is többször megmutatta, mire képes), legyőzték a románokat, így felállhattak a dobogó alsó fokára.

VÍVÁS
VILÁGKUPAVERSENY, PADOVA
Kard. Csapat. Férfiak. Nyolcaddöntő: Magyarország–Kazahsztán 45:36 (Szatmári +8, Rabb +7, Szilágyi –6). Negyeddöntő: Magyarország–Japán 45:21 (Rabb +10, Szilágyi +9, Szatmári +5). Elődöntő: Dél-Korea–Magyarország 45:36 (Rabb –1, Szilágyi –4, Szatmári –4). A 3. helyért: Magyarország–Románia 45:38 (Rabb +9, Szatmári +3, Szilágyi –5)

 

Szilágyi Áron Dallos Benedek kard Szatmáry András Rabb Krisztián
