Aranyérmes a férfi kardcsapat az Európa-bajnokságon!

MOSOLYOGTAK EGYMÁSRA: 44:43 volt az állás – ide.

Fenn a páston Rabb Krisztián arra készült, hogy ad egy tust, és üvölthet egy nagyot. A többiek meg arra, hogy Rabb ad egy tust, és futhatnak hozzá fel a pástra.

De még csak felálltak a vonalra a felek. Rabb Krisztián és a román Radu Nitu.

És akkor Szilágyi Áron és Szatmári András mosolyogva vitatott meg valamit a csapatboxban.

Hogy aztán néhány pillanattal később eljöjjön, amire készültek: Rabb talált és üvöltött, ők meg futhattak a pástra.

Miközben a négy fiú (Dallos Benedeket ne felejtsük, hiszen a fiatal fiú lehetőséget is kapott az Eb-n) összeölelkezve ünnepelt, Kósa Miklós, aki Nemcsik Zsolt vezetőedző mellett ült végig a boxban, a hármas számot formálta az ujjaival.

2024, Bázel.

2025, Genova.

2026, Antony.

Hogy ezt hogy csinálják…?

Ezen a szombaton Antonyban például úgy, hogy először „átszaladtak” a negyeddöntőben a spanyolokon – már azok után, hogy a nem túl jó rajt után Szilágyi egy 8:0-s asszóval irányba állította a társakat. amúgy később a bírókat is: Szilágyi elért 35-ig, az ellenfél 23-nál tartott, amikor a spanyol fiú videót kért, a bírók megnézték a felvételt, jelezték, változtatnak a korábbi döntésükön, Szilágyi ezzel viszont nem értett egyet, mutatta és mondta is, szerinte mi történt, mire a két bíró újra megnézte a felvételt és „visszatért” az eredeti ítélethez… –, majd az olaszokon (kétség sem férhetett a magyar sikerhez, bár az egyik olasz fiú még hosszú-hosszú percekkel a vereség után is az egyik lépcsőfordulóban sírt…), hogy végül a románokat is főhajtásra kényszerítsék.

A románokat, akikre egyre inkább muszáj figyelni – így van ez már jó ideje: kifejezetten erős gárda kovácsolódott keleti szomszédunknál, csupa fiatal alkotja a csapatot, és egyre jobb eredményeket érnek el. A döntőbe a briteken, az oroszokon (!) és a franciákon (!!) keresztül vezetett az útjuk, és több olyan pontja is volt a finálénak, amikor azt érezte az ember (román, magyar, s mindenki más), meglesz a negyedik győzelem is.

Meg is lett, csakhogy nem nekik, hanem a magyar négyesnek.

Ami sorozatban a harmadik Európa-bajnoki aranyat jelenti.

Hogy ezt hogy csinálják…?

Például úgy, hogy van a csapatban egy Szilágyi Áron, aki amellett, hogy képes nagyon megverni ellenfeleit, van, hogy csak egy-egy megmozdulásával jelzi, merre is van az előre. Meg például úgy, hogy az Antonyban egyéniben bronzérmes Szatmári András fegyelmezett és okos vívásával ezúttal is sokat hozzátett a végső sikerhez, és például úgy, hogy az immár stabil befejező emberré előrelépő Rabb Krisztián keze általában nem inog meg – a legnagyobb feszültség közepette sem.

És akkor még valamit arról a bizonyos mosolyról: azt néhány perccel megelőzte egy hatalmas nevetés – annak részese volt mindenki, aki itt van magyarként Antonyban a vívócsapatban és körülötte. Merthogy a lelátón szurkolt Szilágyiéknak a női tőrcsapat (ők nyolcadikok lettek a nap folyamán), nemcsak a kardedzők, hanem más fegyvernemek mesterei is.

Aztán meg mindannyian ott álltak egymás mellett szombaton késő este, amint a fiúk felléptek a dobogó felső fokára: végre felcsendült a magyar himnusz ezen az Európa-bajnokságon.

EURÓPA-BAJNOKSÁG, ANTONY

Csapat. Kard. Férfiak. Nyolcaddöntő: Magyarország–Svédország 45:13 (Dallos +14, Rabb +11, Szatmári +5, Szilágyi +2). Negyeddöntő: Magyarország–Spanyolország 45:30 (Szilágyi +11, Szatmári +4, Rabb 0). Elődöntő: Magyarország–Olaszország 45:36 (Rabb +6, Szatmári +6, Szilágyi –3). Döntő: Magyarország–Románia 45:43 (Szatmári +1, Szilágyi +1, Rabb –1). Európa-bajnok: Magyarország (Dallos Benedek, Rabb Krisztián, Szatmári András, Szilágyi Áron), 2. Románia (Vlad Covaliu, George Dragomir, Radu Nitu, Razvan Ursachi), 3. Franciaország (Jean-Philippe Patrice, Sébastien Patrice, Rémi Garrigue, Maxime Pianfetti)