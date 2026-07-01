Népsport: Pásttánc a szöuli éjszakában

Húszévesen juniorbajnok lett Gedővári Imre. Figyelemre méltó ahhoz képest, hogy az érettségi évében még nem tudta, hogy kosarazzon vagy vívjon. Hogy a kard mellett döntött, abban nyilván szerepe volt a legendás mesternek, Hátszegi (Hatz) Józsefnek, aki Algériába szerződve (1971) azzal adta át a később szintén legenda Zarándi Csabának, hogy vigyázzon rá, érdemes. Megtette, annál is könnyebb lélekkel, mert hiába csábították az akkori menők, azt vallotta, hogy a nagy bajnokokat nem örökölni kell, hanem nevelni.

Sikerekkel rajtoltak, az említett juniorbajnoki cím mellett Gedővári ezüstérmet szerzett a chicagói ifi-világbajnokságon, jellemző, hogy a győztes szovjet Anatolij Komarról utána nem lehetett hallani.

A müncheni olimpia előtt (1972) ott volt a tűz közelében, ám nem utazott, két évvel később jött el az ő ideje, ott volt a csapatban vb-negyedik válogatottban Grenoble-ban, Gerevich Pál, Hammang Ferenc, Marót Péter és Kovács Tamás társaságában. Ugyanez volt az összeállítás 1975-ben Budapesten, ahol a második helyre tellett tőlük – 8:8 után találataránnyal veszítettünk. Vezettünk 8:7-re, „amikor Gedővárinak nyerni kellene a világbajnok Nazlimov ellen. Kellene… A feltételes módban benne van minden. Nazlimov simán nyer (5:1) és ezzel a Szovjetunió a világbajnok. Félelmetes küzdelem volt!” – így a Népsport.

Ez volt az első érme világversenyen. Egyéniben is volt esélye rá, de Marót, Kovács és ő jó szokás szerint körbeverték egymást. Felvetődött, hogy egyiküket favoritnak nevezik ki, s így két győzelemmel folytathatja a döntőt, de „a három versenyző három edzőjének a kimondott vagy éppen titkolt rivalizálása” miatt erre nem volt esély. Végül Marót harmadik, Gedővári negyedik, Kovács hatodik lett. Így is elismerte a szakma, mert „éppen a napjainkban leglabilisabb technikájú kardvívásban mutatott be olyan kiegyensúlyozott, sallangmentes vívást – ráadásul eredményesen! –, ami minden elismerést megérdemel. Igaz, néha túlzottan is a tempóérzékére hagyatkozott, s közbetámadásokká sikerültek tempóakciói, de ez nem olyan hiba, amelyen ne lehetne rövid idő alatt változtatni. Jó idegei, tiszta vívása, egész versenyzői magatartása a legszebb reményeket nyújtja a jövőre nézve”.

A montreali olimpián (1976) csak egy negyedik hely csapatban, a hamburgi világbajnokság (1978) előtt már a középpontban van, mindenki azt reméli, hogy „az idei Világ Kupa-viadalokon nagyszerűen szereplő Gedővári körül formálódó fiatal magyar csapat elhódítja az elsőséget”. Így történt, a társaság találataránnyal győzte le a Szovjetuniót, Gerevich Pállal húzóember volt (3-3 győzelem). Egyéniben némi zsűrisegédlet kellett ahhoz, hogy az olasz Michele Maffei legyőzze, ám nem volt csalódott: „Csapatban kárpótoltam, egyéniben meglehetősen zavart az a tudat, hogy miután a világranglistát én vezettem, első esélyesként számolt velem mindenki!”

A moszkvai olimpia előtt (1980) megtiszteltetés érte, amikor Kádár János meglátogatta Tatán a magyar sportolókat „a főépület előtt felsorakozott sportolók, a tábor minden lakója nevében Stefanek Gertrúd és Gedővári Imre virágcsokrot adott át a Központi Bizottság első titkárának.” Hagyjuk a politikát, azért lettek kiválasztva, mert a sportvezetőség esélyest látott bennük. Nos, Stefanek csapatban bronzérmes lett, ahogy Gedővári is. A fiúk az elődöntőben a minden porcikájukkal remegő (hazai pálya) szovjet vívóktól kaptak ki (6:8), aztán a 3. helyért legyőzték Lengyelországot (9:6). Gedővári egyéniben is bronzérmes lett. „Elszúrtam… Hol, mikor? A második asszóban, Vaszil Etropolszki ellen… Azért érmet szereztem…” – mondta utána. A harmadik hely azt is jelentette, hogy fölényesen lett első a világkupában. Pézsa Tibor, a kardozók mestere szerint nem vívott jól, de számítani lehetett a győzelmeire.

A Képes Sport úgy látta, hogy nem bírta el azt a terhet, amelyet a magyar kardvívás olimpiai hagyományai a döntőben a vállára helyeztek, ám fő a pozitív gondolkodás: „Gedővári Imre most 29 éves. A későn érők közé tartozik. Azok közé, akik szorgalmuknál, képességeiknél, emberi és versenyzői adottságaiknál fogva biztosak lehetnek abban, hogy Moszkva nem az utolsó lehetőség volt számukra.”

Így igaz, de a következő olimpiai lehetőség (1984) kimaradt. A Los Angeles-i olimpia helyett a budapesti Barátság-versenyen forgathatta a kardot. Nyilván ő sem a legjobb kedvében, ennek is betudható, hogy a Szovjetunió elleni döntő (7:9) nem volt éppen a kardvívás ünnepe. Az olimpiai és világbajnok Vlagyimir Nazlimov, aki ekkor már vezetőként volt a vendégünk, ezt az edzésmódszerek kontójára írta, ám ritkán lehetett annyi unott vívót látni, mint akkor.

Maradt tehát Szöul (1988) a nagy olimpiai dobásra. „Gedővárinak nagy elégtételt jelentene a pályafutása vége felé egy szép érem” – így a Népsport. Egyéniben nem sikerült, kikapott a német Felix Beckertől, majd az olasz Giovanni Calzótól, és nem jutott döntőbe. De jött a csapat, ahol fantasztikus volt a Bujdosó Imre, Csongrádi László, Gedővári, Nébald György, Szabó Bence ötös.

Kezdődött azzal, hogy nyertek Bulgária ellen (9:2), ami 1983 után (!) sikerült újra, majd legyőzték az egyéni aranyérmessel, Jean-Francois Lamourral felálló franciákat (9:4). A negyeddöntőben találatarány döntött a javunkra a lengyelek ellen (8:8), ám az elődöntőben, az olaszok ellen ismét futott a szekér (9:5).

Jött a döntő, ellenfél a Szovjetunió. Úgy nézett ki, hogy elment a hajó, hiszen 8:4 volt – oda, ám aztán Csongrádi, Szabó és Bujdosó jóvoltából 7:8 lett. Ekkor jött Gedővári, akinek egész nap nem ment a vívás. Tudhatta, ha legyőzi Andrej Alsant, találataránnyal miénk az olimpiai bajnoki cím.

Nem indult jól a csörte, Alsan 3:1-re vezett, ám aztán Gedővári jött (4:3), de 4:4, majd 5:5 lett. A lényeg: egy tus dönt. „Alsan egy védőmozdulattal ment előre, ami nem a támadást erősítette, Imre belevágott. De vajon így látta-e a zsűrielnök is? Néhány másodpercig hezitált, aztán döntött »Támadás nem sikerült, közbetámadás, befejezés, tus« – így Frank Berthier”.

Gedővári, ahogy Berthier haladt előre a magyarázatban, lassan táncolni kezdett (érdemes megnézni a videókon), mozgása egyre gyorsabb lett, s végül 22.03 órakor a szöuli éjszakában 28 év után lett újra olimpiai bajnok a magyar kardcsapat.

„Ebbe az egyetlen találatba a döntőben még nyeretlen Gedővári Imre belevitte hosszú és szép pályafutásának minden tapasztalatát, minden szerzett tudását” – összegzett a Népsport. Gedővári pedig, hónapokkal később: „Nem volt időm gondolkodni. Csak annyit tudtam, hogy győzni kell…! Nagy volt a tét, de sikerült. Mikor megnéztem itthon a videón az asszót, akkor lettem csak igazán ideges.” És egy olvasói vélemény a Képes Sportból: „Amit Gedővári az utolsó találattal művelt, az olyan, mintha egy csatár a labdarúgó vb döntőjének 120. percében 0–0-nál három védővel szemben mer négy-öt cselt csinálni és utána a 16-os sarkáról az ellenkező sarokba vágja a győztes gólt.”

Gedővári Szöul után letette a kardot. Batizi Sándorral, Bujdosó mesterével egyet kell érteni: „A sors nagy igazsága, hogy annyi egyéb siker után megkapta azt is, ami minden sportoló álma…”

Megteremtette a hátteret a civil életéhez, 1972-ben gépész üzemmérnöki, 1987-ben jogi diplomát szerzett. De elsőre maradt a vívásban, a sportban. Előbb a szövetség titkára, majd főtitkára lett, majd 1991 és 1996 között az Újpesti TE elnöke. Ezt követően jogászként dolgozott. Hatvankét évesen hunyt el, 2014-ben.