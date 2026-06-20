Vívó Eb: négy között a férfi kardcsapat

Az Európa-bajnokság ötödik napján férfi kardcsapatunk könnyed bemelegítésként a svédeket verte meg a nyolcaddöntőben – kiváló lehetőség volt ez a fiatal Dallos Benedeknek, aki két asszót is „kapott”, és helyt is állt.

Aztán a negyeddöntőben a spanyolok ellen már a Rabb Krisztián, Szatmári András, Szilágyi Áron trió hengerelt. A harmadik asszó után…

A magyar szempontból 3:5-öt, 4:5-öt és 5:5-öt hozó rajt nem az volt, amiről álmodoztunk előzetesen, így aztán a negyedik asszónak 12:15-ről vághattak neki a fiúk – az ötödiknek meg már 20:15-tel!

Az „elkövető” bizonyos Szilágyi Áron volt, ő állította irányba a társakat ezzel a 8:0-val, onnantól Rabb és Szatmári is jól vívott.

És egyébként Szilágyi volt az, aki a zsűrit is irányba állította: szombaton kora délután valami olyasmi történt, amit vívóversenyeken nemigen látni. Szilágyi elért 35-ig (az ellenfél 23-nál tartott), amikor a spanyol fiú videót kért. A bírók megnézték a felvételt, jelezték, változtatnak a korábbi döntésükön. Szilágyi ezzel nem értett egyet, mutatta és mondta is, szerinte mi történt – a két bíró újra megnézte a felvételt, és „visszatért” az eredeti ítélethez.

A spanyolok ezt persze nehezményezték, a kiabálás és reklamálás mellett villant a sárga kártya is.

A magyar négyes 15.20-kor vívja az elődöntőt az olaszok ellen.

VÍVÁS

EURÓPA-BAJNOKSÁG, ANTONY

FÉRFI KARD, CSAPATVERSENY

Nyolcaddöntő

Magyarország–Svédország 45:13 (Dallos +14, Rabb +11, Szatmári +5, Szilágyi +2)

Negyeddöntő

Magyarország–Spanyolország 45:30 (Szilágyi +11, Szatmári +4, Rabb 0)