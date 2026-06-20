Nemzeti Sportrádió

Vívó Eb: négy között a férfi kardcsapat

KOVÁCS ERIKAKOVÁCS ERIKA
• Antony
2026.06.20. 14:02
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Balról jobbra: Szatmári András, Szilágyi Áron, Dallos Benedek, Rabb Krisztián (Fotó: Czinege Melinda)
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Szilágyi Áron Dallos Benedek vívó Európa-bajnokság Rabb Krisztián Szatmári András
Éremért vívhat Antonyban a férfi kardcsapat: a Dallos Benedek, Rabb Krisztián, Szatmári András, Szilágyi Áron összetételű négyes útja a négy közé a svédeken és a spanyolokon keresztül vezetett.

Az Európa-bajnokság ötödik napján férfi kardcsapatunk könnyed bemelegítésként a svédeket verte meg a nyolcaddöntőben – kiváló lehetőség volt ez a fiatal Dallos Benedeknek, aki két asszót is „kapott”, és helyt is állt. 

Aztán a negyeddöntőben a spanyolok ellen már a Rabb Krisztián, Szatmári András, Szilágyi Áron trió hengerelt. A harmadik asszó után… 

A magyar szempontból 3:5-öt, 4:5-öt és 5:5-öt hozó rajt nem az volt, amiről álmodoztunk előzetesen, így aztán a negyedik asszónak 12:15-ről vághattak neki a fiúk – az ötödiknek meg már 20:15-tel!

Az „elkövető” bizonyos Szilágyi Áron volt, ő állította irányba a társakat ezzel a 8:0-val, onnantól Rabb és Szatmári is jól vívott. 

És egyébként Szilágyi volt az, aki a zsűrit is irányba állította: szombaton kora délután valami olyasmi történt, amit vívóversenyeken nemigen látni. Szilágyi elért 35-ig (az ellenfél 23-nál tartott), amikor a spanyol fiú videót kért. A bírók megnézték a felvételt, jelezték, változtatnak a korábbi döntésükön. Szilágyi ezzel nem értett egyet, mutatta és mondta is, szerinte mi történt – a két bíró újra megnézte a felvételt, és „visszatért” az eredeti ítélethez. 

A spanyolok ezt persze nehezményezték, a kiabálás és reklamálás mellett villant a sárga kártya is. 

A magyar négyes 15.20-kor vívja az elődöntőt az olaszok ellen. 

VÍVÁS
EURÓPA-BAJNOKSÁG, ANTONY
FÉRFI KARD, CSAPATVERSENY
Nyolcaddöntő
Magyarország–Svédország 45:13 (Dallos +14, Rabb +11, Szatmári +5, Szilágyi +2)
Negyeddöntő
Magyarország–Spanyolország 45:30 (Szilágyi +11, Szatmári +4, Rabb 0)

 

Szilágyi Áron Dallos Benedek vívó Európa-bajnokság Rabb Krisztián Szatmári András
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