Németh Hunor belenőtt a felnőttfutballba; ismét Bognár Tamás az NB I legjobb játékvezetője

A Nemzeti Sport pénteki számából ajánljuk:

Interjút adott lapunknak Jonathan Lacote, Franciaország magyarországi nagykövete. A futballrajongó diplomata beszélt többek között a Puskás Arénában szombaton rendezendő PSG–Arsenal BL-döntőről, a közelgő futball-világbajnokságról, valamint Budapest vonzerejéről is. Lacote azt mondta, „nem volt meglepő a PSG döntőbe jutása, s már tavaly, az Inter öt-nullás legyőzése után bejelöltem a naptáramban május harmincadikát. Most, a világbajnokság évében pedig csak jó előjel lehet egy francia együttes döntőbe jutása a legnagyobb európai futballversenyben.” Ami az esélyeket illeti, a diplomata szerint „a PSG-nek több tapasztalata van az európai porondon, és ez meghatározó lehet”.

Sorozatban harmadszor lett az idény legjobb játékvezetője lapunknál Bognár Tamás, aki az interjúban beszélt többek között a VAR-ról, a Nemzeti Sport osztályzatairól, a fiatal bírókról, valamint a közelgő világbajnokságról is. A 47 éves futballbíró elmondta, „minél ismertebbek és tapasztaltabbak vagyunk, annál zökkenőmentesebben irányítjuk a mérkőzést. Egyszerűen jobban hisznek nekünk a játékosok, könnyebben elfogadják még az esetleges hibáinkat is, mint, mondjuk, egy fiatalabb kollégától. De ezt a tekintélyt nem adják ingyen, hosszú évek munkájával kell kivívni.” Saját értékelése szerint a legutóbbi idénnyel nem lehet elégedetlen, de elégedett sem.

Németh Hunor, az MTK 19 éves középpályása a legutóbbi idényt az FC Köbenhavn kölcsönjátékosaként töltötte a kék-fehéreknél, s 29 mérkőzésen 4 gólt és 4 gólpasszt jegyzett. Lapunknak azt nyilatkozta, „nagyon jó volt ez az év az MTK-nál, mivel felnőtt játékossá váltam. Ahogy telt az idő, meccsről meccsre nőttem bele a felnőttfutballba, és szerintem ez a teljesítményemen is megmutatkozott. Talán ez a legpozitívabb, amit magammal viszek.” Az NB I-ről úgy vélekedett, „az, hogy az ETO a Ferencváros egyeduralmát megtörve bajnok lett, jelzi, egyes csapatok felnőnek a nemzetközi szintre”. Ami a folytatást illeti, csak az biztos, hogy 2030-ig él a szerződése az FC Köbenhavnnál.

A NEMZETI SPORT NAPILAPOT DIGITÁLIS FORMÁBAN ITT OLVASHATJA EL!