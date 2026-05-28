Nemzeti Sportrádió

Németh Hunor belenőtt a felnőttfutballba; ismét Bognár Tamás az NB I legjobb játékvezetője

S. T. J.S. T. J.
2026.05.28. 23:45
Címkék
NS-ajánló Nemzeti Sport NS-ajánlat

A Nemzeti Sport pénteki számából ajánljuk:

 

 

Interjút adott lapunknak Jonathan Lacote, Franciaország magyarországi nagykövete. A futballrajongó diplomata beszélt többek között a Puskás Arénában szombaton rendezendő PSG–Arsenal BL-döntőről, a közelgő futball-világbajnokságról, valamint Budapest vonzerejéről is. Lacote azt mondta, „nem volt meglepő a PSG döntőbe jutása, s már tavaly, az Inter öt-nullás legyőzése után bejelöltem a naptáramban május harmincadikát. Most, a világbajnokság évében pedig csak jó előjel lehet egy francia együttes döntőbe jutása a legnagyobb európai futballversenyben.” Ami az esélyeket illeti, a diplomata szerint „a PSG-nek több tapasztalata van az európai porondon, és ez meghatározó lehet”.

Sorozatban harmadszor lett az idény legjobb játékvezetője lapunknál Bognár Tamás, aki az interjúban beszélt többek között a VAR-ról, a Nemzeti Sport osztályzatairól, a fiatal bírókról, valamint a közelgő világbajnokságról is. A 47 éves futballbíró elmondta, „minél ismertebbek és tapasztaltabbak vagyunk, annál zökkenőmentesebben irányítjuk a mérkőzést. Egyszerűen jobban hisznek nekünk a játékosok, könnyebben elfogadják még az esetleges hibáinkat is, mint, mondjuk, egy fiatalabb kollégától. De ezt a tekintélyt nem adják ingyen, hosszú évek munkájával kell kivívni.” Saját értékelése szerint a legutóbbi idénnyel nem lehet elégedetlen, de elégedett sem.

Németh Hunor, az MTK 19 éves középpályása a legutóbbi idényt az FC Köbenhavn kölcsönjátékosaként töltötte a kék-fehéreknél, s 29 mérkőzésen 4 gólt és 4 gólpasszt jegyzett. Lapunknak azt nyilatkozta, „nagyon jó volt ez az év az MTK-nál, mivel felnőtt játékossá váltam. Ahogy telt az idő, meccsről meccsre nőttem bele a felnőttfutballba, és szerintem ez a teljesítményemen is megmutatkozott. Talán ez a legpozitívabb, amit magammal viszek.” Az NB I-ről úgy vélekedett, „az, hogy az ETO a Ferencváros egyeduralmát megtörve bajnok lett, jelzi, egyes csapatok felnőnek a nemzetközi szintre”. Ami a folytatást illeti, csak az biztos, hogy 2030-ig él a szerződése az FC Köbenhavnnál.

A NEMZETI SPORT NAPILAPOT DIGITÁLIS FORMÁBAN ITT OLVASHATJA EL!

 

NS-ajánló Nemzeti Sport NS-ajánlat
Legfrissebb hírek

Paul Shaw: Ez minden idők legerősebb Arsenal-kerete; Feczkó Tamás: Elköszönni sem tudtam

E-újság
2026.05.27. 23:07

Dudek: A PSG esélyesebb, mert tapasztaltabb; Érdi Mária élete gödréből mászott ki

E-újság
2026.05.26. 23:45

Hat győri az NS álomcsapatában; Szondy Zoltán: A Csíkszereda magyar klub

E-újság
2026.05.25. 23:30

Végső búcsút vettek kollégánktól, Horváth Tamástól

Egyéb egyéni
2026.05.23. 12:01

Osztályzataink alapján az idény legjobbja: Szappanos Péter; Warren Zaire-Emery: Motiváltan futballozunk Budapesten!

E-újság
2026.05.22. 23:55

Szöllősi György: Újra lesz Ezüstcipő és Bronzcipő, a legjobb női góllövőket is díjazzuk

Minden más foci
2026.05.22. 14:36

Borbély Balázs: Szavakkal szinte leírhatatlan, milyen megtisztelő bajnoknak lenni az ETO-val; Szűcs Tamás: Sergio Navarro volt a legjobb edzőm

E-újság
2026.05.21. 23:34

Varga Barna: Détáriék népszerűségét nem lehet túlszárnyalni; Majoross: Nem történt semmi, van három pontunk

E-újság
2026.05.20. 23:45
Ezek is érdekelhetik