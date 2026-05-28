Felcsúton is kiütötte ellenfelét, megvédte címét az FTC a női NB I-ben

Életben tartja-e a Puskás Akadémia a bajnoki aranyéremről szőtt álmait, vagy a Ferencváros lezárja a párharcot, és sorozatban hetedszer is bajnok lesz? Tizenhárom nap leforgása alatt harmadszor találkozott egymással az idény két legjobb női csapata, s mivel az előző két mérkőzést az Albert Flórián irányította FTC nyerte meg, arra volt nagyobb esély, nem lesz szükség harmadik meccsre a bajnoki döntőben.

Május 16-án a NB I első helyéről döntött a két csapat összecsapása a Pancho Arénában, és bár a címvédőnek a döntetlen is elég lett volna, Nagy Vanessza két góljával nyert, majd egy héttel később a két győzelemig tartó bajnoki döntőben is magabiztosan, 6–2-re verte meg ellenfelét. A felcsúti játékosok abból meríthettek erőt, hogy a Kocsis Sándor Sportközpontban rendezett mérkőzésen sokáig jól tartották magukat, vezettek, és még egy óra játékot követően is döntetlenre álltak, ám miután a 70. és a 76. perc között három gólt is kaptak, eldőlt a meccs.

Csütörtökön úgy kezdett a Ferencváros Felcsúton, ahogyan az esélyes csapattól elvárható, bár arra talán a zöld-fehérek sem számítottak, hogy már a 40. másodpercben náluk lesz az előny, és még öt perc sem telik el, máris két góllal vezetnek. Az első találatnál Nagy Vanessza két felcsúti védőtől szorongatva ugrott fel fejelni, megnyerte a párharcot – az ő magasságával ugye… –, és négy méterről a kapuba fejelte a labdát, a másodiknál Vlada Kubassova jól indult be a balösszekötő helyén, és nem hibázta el a ziccert. Rémálomszerű kezdés hazai oldalon, parádé a vendégek részéről, nehezen volt hihető, hogy ebből a helyzetből talpra áll a Puskás Akadémia, és esetleg elnapolja a Ferencváros bajnokavatását. Több mint fél órát kellett várni az újabb gólra, amelynél Csányi Diána pazar beadása éppúgy dicséretet érdemel, mint az észt válogatott Kubassova érkezése és fejese – nagyon úgy nézett ki, nincs egy súlycsoportban a két csapat. Azért ne hagyjuk figyelmen kívül, a házigazdának a mostani csak az ötödik idénye a legjobbak között, ezalatt fel tud mutatni egy kupaezüstöt, tavalyról meg egy bajnoki bronzot, úgyhogy jár neki az elismerés, hiszen előrelépett és eljutott a bajnoki döntőig.

A szünet után sem vett vissza a Ferencváros, Zágonyi Barbara szöglet után kapásból lőtt gólt, majd Nagy Vanessza szerzett labdát a hazai térfél közepén, egyedül tört kapura és értékesítette a ziccert. Sági Panna mezrángatása kiállítást és büntetőt ért, Nagy Vanessza pedig újabb gólt szerzett – KO. Csányi Diána három gólpassz után betalált, s az is bőven belefért, hogy Nagy Vanessza elhibázza a második tizenegyesét, majd Ott Eszter rúgott bombagólt, a Ferencváros valósággal megsemmisítette ellenfelét. 0–8

NŐI NB I

DÖNTŐ, 2. MÉRKŐZÉS

PUSKÁS AKADÉMIA FC–FERENCVÁROSI TC 0–8 (0–3)

Felcsút, Pancho Aréna, 300 néző. Vezette: Drabon Barnabás (Molnár István, Frank Viktor)

PUSKÁS AKADÉMIA: Pongrácz – Sági, Bokor (Szurovceva, 67.), Palakovics – Pécsi (Érsek, a szünetben), Nagy L., Harmat (Szűcs F., a szünetben), Tuza – Chugyik, Szarvas (Tamók, a szünetben) – Merrill (Tóth Zs., 67.) Vezetőedző: Halászi Kinga

FTC: Kosztics – Czellér (Gágyor, 67.), Ott, Zágonyi, Turóczy (Frajtovics, 57.) – Fenyvesi, Edwards – Nagy Viktória (Diószegi, 73.), Csányi, Kubassova (Gődér, 67.) – Nagy Vanessza (Hanász, 73.) Vezetőedző: Albert Flórián

Gólszerző: Nagy Vanessza (0–1) az 1., Kubassova (0–2) az 5., Kubassova (0–3) a 37., Zágonyi (0–4) a 49., Nagy Vanessza (0–5) az 59., Nagy Vanessza (11-esből, 0–6) a 63., Csányi (0–7) a 66., Ott (0–8) a 72. percben

Kiállítva: Sági a 62. percben

Az egyik fél második győzelméig tartó párharc végeredménye: 2–0 az FTC javára