Guzi Blanka: Aki olimpiai érmet akar, szoknia kell az esélyességet

Egymás után ötödik versenyén állhatott dobogóra Guzi Blanka múlt vasárnap Pazardzsikban. A DVTK 27 esztendős öttusázója a tavaly augusztusi, kaunasi világbajnokságon másodikként zárt; februárban megnyerte a lengyel nyílt bajnokságot Drzonkówban; márciusban a budapesti nyílt fedett pályás viadalon harmadik lett, egyben országos bajnoki ezüstérmes; áprilisban győzött a kairói világkupaversenyen, Bulgáriában pedig a második helyen végzett. A legutóbbi megméretés előtt a klubhonlapnak arról beszélt, hogy a motivációja erős, de leginkább arra figyel, hogy újra hasznos, beépíthető információkat szerezzen az állapotáról. A verseny után megkérdeztük, teljesült-e a terve.

„Abszolút! Több új ingerrel találkoztam, ezeket már fel is jegyeztem magamnak – válaszolta Guzi Blanka. – Vezetek edzésnaplót, nem mindent írok fel azonnal, de ha fontos esemény történik a felkészülésem során, azt szeretem frissen rögzíteni, nagyon sokat tudok belőle meríteni a nehezebb napokon. Szóval nagyon értékes, új tapasztalatokkal gazdagodtam, teljesen más volt, mint Kairóban, ezért is örültem, hogy ezüstérem társult mellé.”

Kiemelte, a hét fénypontja volt, amikor a döntő táblavívásában a 16 között kiejtette Viktorija Szazonovát. Az orosz versenyző az elődöntő rangsoroló vívása alapján első kiemelt volt a fináléban.

„Klasszis vívó, a fedett pályás versenyen Kairóban és Pazardzsikban is elképesztő mérleggel fejezte be a körvívásokat, nagyon kevesen adtak neki tust. Nagy sikerélmény, főleg, hogy nem mindig zárom ilyen érzésekkel az asszókat” – folytatta az olimpiai 4., világ- és Európa-bajnok versenyző, aki a legjobb nyolcig jutott a kieséses vívásban, így több pontot vihetett magával. A korábban már jó néhány nagy felzárkózást bemutató öttusázó ezúttal a harmadik helyről kezdhette meg a kombinált számot, három másodpercre az éllovastól.

„Furcsa érzés volt, a mentális oldalát átbeszéltem a csapatommal a verseny után. Sokan azt gondolhatták, hogy innen simán nyerek – őszintén szólva nekem is megfordult a fejemben, hogy most más szituációban vagyok. Szerencsére azért volt már néhányszor ilyenben részem, de nagy nemzetközi versenyen még nem sokszor. Ez a bizonyos tekintetben ismeretlen helyzet is közrejátszott abban, hogy a lövészetem pocsékul sikerült: korábban is volt már, hogy a szeles idő megbolygatta a sorozataim ritmusát. De nem bosszankodtam emiatt, sőt, nagyon örülök, hogy ezt is megtanulhatom kezelni. Még szoknom kell, milyen, amikor az embert már nemcsak a legjobb hatba vagy a legjobb háromba várják, hanem a győzelemre is esélyes. Ezt a stabil teljesítményt tűztük ki célul a stábommal két-három éve. Néha még én is nehezen hiszem el, mire vagyok képes, de akinek az a vágya, hogy Los Angelesben olim­piai érmet szerezzen, annak igenis bele kell tanulnia ebbe!” – zárta a beszélgetést Guzi Blanka.