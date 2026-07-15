Pedro Porro lett a francia–spanyol vb-elődöntő legjobbja
Spanyolország 2–0-ra legyőzte Franciaországot a 2026-os labdarúgó-világbajnokság első elődöntőjében. A meccs legjobbjának Pedro Porrót választották.
A 84. percben lecserélt spanyol védőnek három labdaszerzése és három tisztázása volt, továbbá a földön és a levegőben is két-két párharcot nyert meg. 29 passzából 23 volt pontos, emellett két lövése volt, ebből egy eltalálta a kaput, amivel beállította a 2–0-s végeredményt.
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