Pedro Porro lett a francia–spanyol vb-elődöntő legjobbja

A 84. percben lecserélt spanyol védőnek három labdaszerzése és három tisztázása volt, továbbá a földön és a levegőben is két-két párharcot nyert meg. 29 passzából 23 volt pontos, emellett két lövése volt, ebből egy eltalálta a kaput, amivel beállította a 2–0-s végeredményt.