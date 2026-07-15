A vb-búcsú után már „mindenhol” Zidane kinevezéséről írnak a franciák kapcsán
Mint ismert, a spanyolok elleni vereséggel rekordot döntött Didier Deschamps, nála több vb-meccsel (26) egyetlen szövetségi kapitány sem rendelkezik, ezt ráadásul három torna alatt hozta össze, s még az a bravúr is összejöhet neki a bronzmeccsen, hogy három éremmel rendelkezzen: egy arannyal, egy ezüsttel és egy bronzzal.
Ettől függetlenül a világsajtó már a meccs után attól hangos, hogy az 57 éves szakember helyét a torna után átveszi korábbi válogatott és csapattársa, a három évvel fiatalabb Zinédine Zidane.
A játékosként kétszeres aranylabdás, világbajnok Zidane vezetőedzőként zsinórban három Bajnokok Ligáját nyert a Real Madriddal, második madridi megbizatása óta pihen, vár a francia kispadra. Most úgy tűnik, megkapja az esélyt.
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VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
ELŐDÖNTŐ
FRANCIAORSZÁG–SPANYOLORSZÁG 0–2 (0–1)
Arlington, Dallas Stadion, 70 176 néző. Vezette: Barton (salvadori)
FRANCIAORSZÁG: Maignan – Koundé, Upamecano, Saliba (Lacroix, 30.), Digne (T. Hernandez, 72.) – Tchouaméni, Rabiot (Koné, a szünetben) – Olise (Cherki, 72.), O. Dembélé, Barcola (D. Doué, 57.) – K. Mbappé. Szövetségi kapitány: Didier Deschamps
SPANYOLORSZÁG: Unai Simón – Porro (M. Llorente, 83.), Cubarsí, Laporte, Cucurella – Rodri, Fabián Ruiz (Pedri, 77.) – Yamal, Olmo (Merino, 77.), Baena (N. Williams, 83.) – Oyarzabal (F. Torres, 74.). Szövetségi kapitány: Luis de la Fuente
Gólszerző: Oyarzabal (22. – 11-esből), Porro (58.)