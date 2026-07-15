A vb-búcsú után már „mindenhol” Zidane kinevezéséről írnak a franciák kapcsán

Mint ismert, a spanyolok elleni vereséggel rekordot döntött Didier Deschamps, nála több vb-meccsel (26) egyetlen szövetségi kapitány sem rendelkezik, ezt ráadásul három torna alatt hozta össze, s még az a bravúr is összejöhet neki a bronzmeccsen, hogy három éremmel rendelkezzen: egy arannyal, egy ezüsttel és egy bronzzal.

Ettől függetlenül a világsajtó már a meccs után attól hangos, hogy az 57 éves szakember helyét a torna után átveszi korábbi válogatott és csapattársa, a három évvel fiatalabb Zinédine Zidane.

A játékosként kétszeres aranylabdás, világbajnok Zidane vezetőedzőként zsinórban három Bajnokok Ligáját nyert a Real Madriddal, második madridi megbizatása óta pihen, vár a francia kispadra. Most úgy tűnik, megkapja az esélyt.

🚨🇫🇷 Up next for France: Zinedine Zidane era. Coming soon. 🔜 pic.twitter.com/kMpGW6lg4y — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 14, 2026

🚨 The Deschamps era is coming to an end 🔚🇫🇷



One last game in the third-place playoff, then it's goodbye... and the beginning of the Zinedine Zidane era 🔜



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