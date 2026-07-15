Nemzeti Sportrádió

A tinédzserek világbajnokok lesznek: Yamal és Cubarsí Peléék nyomdokaiba léphet a döntőben

CSELŐTEI MÁRKCSELŐTEI MÁRK
2026.07.15. 02:28
Yamal és Cubarsí (Fotó: Getty Images)
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Mint ismert, Spanyolország kérdést sem hagyva 2–0-ra legyőzte Franciaországot az észak-amerikai labdarúgó-világbajnokság elődöntőjének első, keddi mérkőzésén Dallasban, és bejutott a vb-döntőbe. Mutatjuk az egyik legérdekesebb statisztikát, már a döntőre hangolva.

 
Pau Cubarsí és Lamine Yamal (egyaránt 19 évesek) mindössze a negyedik és ötödik olyan 20 éven aluli játékos, aki pályára léphet egy világbajnoki döntőben. 

Eddig ez csak Pelének (17, Brazília, 1958), Giuseppe Bergominak (18, Olaszország, 1982) és Kylian Mbappénak (19, Franciaország, 2018) jött össze. Érdekesség, hogy mindhárman meg is nyerték a vb-trófeát. Összejön ez Yamaléknak is?

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
ELŐDÖNTŐ
FRANCIAORSZÁGSPANYOLORSZÁG 0–2 (0–1)
Arlington, Dallas Stadion, 70 176 néző. Vezette: Barton (salvadori)
FRANCIAORSZÁG: Maignan – Koundé, Upamecano, Saliba (Lacroix, 30.), Digne (T. Hernandez, 72.) – Tchouaméni, Rabiot (Koné, a szünetben) – Olise (Cherki, 72.), O. Dembélé, Barcola (D. Doué, 57.) – K. Mbappé. Szövetségi kapitány: Didier Deschamps
SPANYOLORSZÁG: Unai Simón – Porro (M. Llorente, 83.), Cubarsí, Laporte, Cucurella – Rodri, Fabián Ruiz (Pedri, 77.) – Yamal, Olmo (Merino, 77.), Baena (N. Williams, 83.) – Oyarzabal (F. Torres, 74.). Szövetségi kapitány: Luis de la Fuente
Gólszerző: Oyarzabal (22. – 11-esből), Porro (58.)

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A franciák védelmének bal oldala teljesen megadta magát Lamine Yamalékkal szemben, és még a csodatrió sem tudott villanni, így a finálé egyik résztvevője a 2010 után a legnagyobb színpadra visszatérő spanyol válogatott.

 

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