A tinédzserek világbajnokok lesznek: Yamal és Cubarsí Peléék nyomdokaiba léphet a döntőben
Pau Cubarsí és Lamine Yamal (egyaránt 19 évesek) mindössze a negyedik és ötödik olyan 20 éven aluli játékos, aki pályára léphet egy világbajnoki döntőben.
Eddig ez csak Pelének (17, Brazília, 1958), Giuseppe Bergominak (18, Olaszország, 1982) és Kylian Mbappénak (19, Franciaország, 2018) jött össze. Érdekesség, hogy mindhárman meg is nyerték a vb-trófeát. Összejön ez Yamaléknak is?
VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
ELŐDÖNTŐ
FRANCIAORSZÁG–SPANYOLORSZÁG 0–2 (0–1)
Arlington, Dallas Stadion, 70 176 néző. Vezette: Barton (salvadori)
FRANCIAORSZÁG: Maignan – Koundé, Upamecano, Saliba (Lacroix, 30.), Digne (T. Hernandez, 72.) – Tchouaméni, Rabiot (Koné, a szünetben) – Olise (Cherki, 72.), O. Dembélé, Barcola (D. Doué, 57.) – K. Mbappé. Szövetségi kapitány: Didier Deschamps
SPANYOLORSZÁG: Unai Simón – Porro (M. Llorente, 83.), Cubarsí, Laporte, Cucurella – Rodri, Fabián Ruiz (Pedri, 77.) – Yamal, Olmo (Merino, 77.), Baena (N. Williams, 83.) – Oyarzabal (F. Torres, 74.). Szövetségi kapitány: Luis de la Fuente
Gólszerző: Oyarzabal (22. – 11-esből), Porro (58.)
Spanyolország tanári játékkal hagyta helyben Franciaországot, ott van a világbajnoki döntőben!