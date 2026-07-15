A tinédzserek világbajnokok lesznek: Yamal és Cubarsí Peléék nyomdokaiba léphet a döntőben



Pau Cubarsí és Lamine Yamal (egyaránt 19 évesek) mindössze a negyedik és ötödik olyan 20 éven aluli játékos, aki pályára léphet egy világbajnoki döntőben.

Eddig ez csak Pelének (17, Brazília, 1958), Giuseppe Bergominak (18, Olaszország, 1982) és Kylian Mbappénak (19, Franciaország, 2018) jött össze. Érdekesség, hogy mindhárman meg is nyerték a vb-trófeát. Összejön ez Yamaléknak is?

𝐀𝐋𝐋 𝐓𝐄𝐄𝐍𝐀𝐆𝐄𝐑𝐒 𝐖𝐇𝐎 𝐇𝐀𝐕𝐄 𝐏𝐋𝐀𝐘𝐄𝐃 𝐈𝐍 𝐀 𝐖𝐎𝐑𝐋𝐃 𝐂𝐔𝐏 𝐅𝐈𝐍𝐀𝐋 𝐇𝐀𝐕𝐄 𝐖𝐎𝐍 𝐓𝐇𝐄 𝐓𝐑𝐎𝐏𝐇𝐘 🤯🏆



Pau Cubarsí (19) & Lamine Yamal (19) can become only the 4th and 5th teenagers 𝙀𝙑𝙀𝙍 to appear in a World Cup final 😲



The only teenagers to… pic.twitter.com/4w2FEGs3XK — 433 (@433) July 14, 2026

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

ELŐDÖNTŐ

FRANCIAORSZÁG–SPANYOLORSZÁG 0–2 (0–1)

Arlington, Dallas Stadion, 70 176 néző. Vezette: Barton (salvadori)

FRANCIAORSZÁG: Maignan – Koundé, Upamecano, Saliba (Lacroix, 30.), Digne (T. Hernandez, 72.) – Tchouaméni, Rabiot (Koné, a szünetben) – Olise (Cherki, 72.), O. Dembélé, Barcola (D. Doué, 57.) – K. Mbappé. Szövetségi kapitány: Didier Deschamps

SPANYOLORSZÁG: Unai Simón – Porro (M. Llorente, 83.), Cubarsí, Laporte, Cucurella – Rodri, Fabián Ruiz (Pedri, 77.) – Yamal, Olmo (Merino, 77.), Baena (N. Williams, 83.) – Oyarzabal (F. Torres, 74.). Szövetségi kapitány: Luis de la Fuente

Gólszerző: Oyarzabal (22. – 11-esből), Porro (58.)