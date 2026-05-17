Öttusa vk: Guzi Blanka ezüstérmes Bulgáriában

Az idei vk-sorozat második állomásán nagy mezőny gyűlt össze, a 95 női induló szerdai selejtezőjét három csoportban bonyolították le. A négy magyar résztvevő közül három – a kairói vk-nyitányon győztes, egyéniben kétszeres vb-ezüstérmes, olimpiai negyedik Guzi Blanka, valamint Mészáros Emma és a sérüléséből felépült Bauer Blanka – jutott tovább, Erdős Rita befejezte szereplését. A pénteki elődöntőben a két 18 fős csoportban az első kilenc között kellett végezni a döntőért. Ez Guzinak és Bauernek sikerült, ők az A jelű csoportban együtt szerepeltek és első, illetve harmadik hellyel léptek tovább. Vasárnap délelőtt tizennyolcan versenyeztek az érmekért és a helyezésekért.

A táblán Guzi Blankának a korábbi körvívás eredménye alapján már a 16 közé jutásért is pástra kellett lépnie, ott a svájci Katharina Jurtot, majd a nyolcaddöntőben az orosz Viktorija Szazonovát szoros asszóban legyőzte, a nyolc között pedig kikapott a mexikói Catherine Olivertől, ezzel nyolcadik lett, ami számára kifejezetten jó alapot teremtett a folytatásra. Az akadálypályán gyorsan, 32.71 másodperc alatt ért végig, az ötödik legjobb eredményt érte el a második számban, és összetettben is ugyanezt a pozíciót foglalta el. A 100 méteres úszásban a második leggyorsabb volt 1:02.86 perccel, így az öt lövészettel megszakított 3000 méteres futást már harmadikként kezdhette meg három másodperccel az éllovas dél-koreai Sin Szumin és eggyel a török Ilke Özyüksel mögött, illetve hárommal az akkor negyedik egyiptomi Ganah el-Gindi előtt.

Guzinak jó esélye volt, hogy megnyeri ezt a versenyt, mivel a kombinált száma nagyon erős, ezúttal azonban a lövészetek nem alakultak jól, többször is volt úgy, hogy sima négy találat mellett az ötödik, vagy menet közben valamelyik zöld lámpáért többször is céloznia kellett. Lényegesen több időt töltött a lőállásban, mint amennyit szokott, de remek futással így is másodikként ért célba Özyüksel mögött és el-Gindi előtt. Guzi az összetett számban 11:46.47 perccel a tizedik eredményt érte el. Bauer Blanka a 16 között kezdett vívásban, ott kikapott a brit Charlie Follett-től, így 16. lett, azaz a mezőny alsó részéből kellett felkapaszkodnia. Az akadálypályán 38.07 másodperccel 12. volt, ezzel maradt a 16. helyen, a medencében 14. lett, 1:06.31 perc alatt teljesítette a 100 métert, és a 15. helyen állt a kombinált szám előtt. Végül ezt a pozícióját a kilencedik eredménnyel, 11:43.40 perccel megtartotta.

Délután 13 órától a férfiak döntőjét rendezik, egy magyarral, Tárkányi Zsomborral a 18 fős mezőnyben.

ÖTTUSA

VILÁGKUPA, BULGÁRIA

NŐK

1. Ilke Özyüksel (török) 1459 pont

2. Guzi Blanka 1451

3. Ganah Elgindi (egyiptomi) 1446

...

15. Bauer Blanka 1401