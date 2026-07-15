Nemzeti Sportrádió

Felhőtlen fieszta: képekben a spanyol szurkolók öröme Madridból

CSELŐTEI MÁRKCSELŐTEI MÁRK
2026.07.15. 01:58
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Mint ismert, Spanyolország kérdést sem hagyva 2–0-ra legyőzte Franciaországot az észak-amerikai labdarúgó-világbajnokság elődöntőjének első, keddi mérkőzésén Dallasban, és bejutott a vb-döntőbe.

  

Spain fans celebrate World Cup final qualification in Madrid
Fotók: Getty Images
Spain fans celebrate World Cup final qualification in Madrid
 
Spain fans celebrate World Cup final qualification in Madrid
 
Spain fans celebrate World Cup final qualification in Madrid
 
Spain fans celebrate World Cup final qualification in Madrid
 

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
ELŐDÖNTŐ
FRANCIAORSZÁGSPANYOLORSZÁG 0–2 (0–1)
Arlington, Dallas Stadion, 70 176 néző. Vezette: Barton (salvadori)
FRANCIAORSZÁG: Maignan – Koundé, Upamecano, Saliba (Lacroix, 30.), Digne (T. Hernandez, 72.) – Tchouaméni, Rabiot (Koné, a szünetben) – Olise (Cherki, 72.), O. Dembélé, Barcola (D. Doué, 57.) – K. Mbappé. Szövetségi kapitány: Didier Deschamps
SPANYOLORSZÁG: Unai Simón – Porro (M. Llorente, 83.), Cubarsí, Laporte, Cucurella – Rodri, Fabián Ruiz (Pedri, 77.) – Yamal, Olmo (Merino, 77.), Baena (N. Williams, 83.) – Oyarzabal (F. Torres, 74.). Szövetségi kapitány: Luis de la Fuente
Gólszerző: Oyarzabal (22. – 11-esből), Porro (58.)

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