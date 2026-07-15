Sztárok a lelátón: Thimothée Chalamet, Beckhamék, a világ leggyorsabb emberei és 2010-es világbajnokok – fotók
Mint ismert, Spanyolország kérdést sem hagyva 2–0-ra legyőzte Franciaországot az észak-amerikai labdarúgó-világbajnokság elődöntőjének első, keddi mérkőzésén Dallasban, és bejutott a vb-döntőbe. Mutatjuk, milyen sztárok tűntek fel a lelátón az AT&T Stadionban.
VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
ELŐDÖNTŐ
FRANCIAORSZÁG–SPANYOLORSZÁG 0–2 (0–1)
Arlington, Dallas Stadion, 70 176 néző. Vezette: Barton (salvadori)
FRANCIAORSZÁG: Maignan – Koundé, Upamecano, Saliba (Lacroix, 30.), Digne (T. Hernandez, 72.) – Tchouaméni, Rabiot (Koné, a szünetben) – Olise (Cherki, 72.), O. Dembélé, Barcola (D. Doué, 57.) – K. Mbappé. Szövetségi kapitány: Didier Deschamps
SPANYOLORSZÁG: Unai Simón – Porro (M. Llorente, 83.), Cubarsí, Laporte, Cucurella – Rodri, Fabián Ruiz (Pedri, 77.) – Yamal, Olmo (Merino, 77.), Baena (N. Williams, 83.) – Oyarzabal (F. Torres, 74.). Szövetségi kapitány: Luis de la Fuente
Gólszerző: Oyarzabal (22. – 11-esből), Porro (58.)
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A franciák védelmének bal oldala teljesen megadta magát Lamine Yamalékkal szemben, és még a csodatrió sem tudott villanni, így a finálé egyik résztvevője a 2010 után a legnagyobb színpadra visszatérő spanyol válogatott.
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