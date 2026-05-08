Meccsnyílról bukta el a Littler elleni döntőt Humphries hazai közönség előtt a darts Premier League-ben

A múlt heti, 13. fordulót végigkísérték a gyors, sima meccsek, emiatt a program is viszonylag korán véget ért. Nos, most épp ennek ellenkezőjét kaptuk Leedsben, pedig az este korántsem így indult. Az első meccsen a walesiek csatáján Jonny Clayton lesimázta, s 6–2-re megverte Gerwyn Price-t. Ezt követően a PL-t toronymagasan vezető, világbajnoki címvédő Luke Littler korábbi vb-döntős ellenfelével, Michael van Gerwennel csapott össze, mi pedig még annál is jobb csatát kaptunk, mint azt gondoltuk. Mindkét játékos 100 felett átlagolt, a holland tartotta a lépést, 5–5-re visszajött, a döntő legben azonban nem volt esélye, Littler 6–5-tel továbbjutott.

Ezután két, a PL-idényben csalódáskeltő teljesítményt nyújtó játékos, Josh Rock és a világbajnok Luke Humphries csapott össze egymással. Utóbbinak fontos a leedsi helyszín, hiszen a városból származik, meze is ezt tükrözte, a meccset pedig ha nagyon nehezen is, de 6–5-re megnyerte úgy, hogy 95.32-t átlagolt. A negyedik negyeddöntő alacsony színvonalat, de újabb izgalmakat hozott: Stephen Buntig 90.14-es körátlaggal győzte le a holland Gian van Veent (90.61).

Az első elődöntőt az idei alapszakasz két legjobbja, Littler és Clayton vívta egymással, a szoros csata pedig nem maradt el. A fiatal angol magához képest csekély, 94.69-es átlaggal és 40 százalékos kiszállózással rukkolt elő, Clayton mindkét kategóriában verte (98.82, 62.5%), a meccset mégsem tudta behúzni. Littler a fontos pillanatokban megint ott volt fejben, s 6–5-re nyert.

A második elődöntő pazar színvonalat hozott, pedig nem ezt vártuk a két negyeddöntő után. Bunting az első két leget behúzta, de Humphries egyenlített, majd 3–3-ra is álltak a felek, amikor előbbi 5–3-ra újra elhúzott, s kezdhetett a győzelemért. Nem használta ki az esélyét Bunting, Humphries pedig újra visszajött a meccsbe, gyorsan egyenlített 5–5-re. A végén ennek ellenére is hatalmas esélye volt Buntingnak behúznia a meccset, dupla 20-ra eldobhatott három meccsnyilat, de hibázott, Humprhies pedig 2 nyílból kiszállt 35-ről, bejutott tehát hazai közönség előtt a fináléba.

A döntőben újra összejött a már-már klasszikus Littler–Humphries úgy, hogy az első meccset leszámítva az összes összecsapás 6–5-tel fejeződött be. Az volt a kérdés, mikor jön az első brék, mert mindkét játékos jobbára magabiztosan hozta a saját legjeit (100-as körátlag felett). Ez így volt egészen 5–5-ig, amikor Humphries lezárhatta volna egy brékkel (5–4-nél) a meccset, nyila is volt hozzá, de elhibázta, Littler pedig jött, s az utolsó legben hátsó pályáról behúzta a döntőt.

A fiatal kétszeres vb-címvédő ezzel már a hatodik estéjét nyerte, magabiztosan vezeti a tabellát, Humphries pedig ezúttal is „csak” második lett hazai közönség előtt. 6–5 – ezzel ért véget a döntő, összességében pedig hétből hat meccs a játéknapon.

DARTS

PREMIER LEAGUE

Alapszakasz, 14. forduló, Leeds

NEGYEDDÖNTŐ

Gerwyn Price (walesi, 97.34)–Jonny Clayton (walesi, 98.53) 2–6

Luke Littler (angol, 100.28)–Michael van Gerwen (holland, 101.15) 6–5

Josh Rock (északír, 91.65)–Luke Humphries (angol, 95.32) 5–6

Gian van Veen (holland, 90.61)–Stephen Bunting (angol, 90.14) 5–6

ELŐDÖNTŐ

Luke Littler (angol, 94.69)–Jonny Clayton (walesi, 98.82) 6–5

Luke Humphries (angol, 106.68)–Stephen Bunting (angol, 105.67) 6–5

DÖNTŐ

Luke Littler (angol, 100.67)–Luke Humphries (angol, 100.90) 6–5