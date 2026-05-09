Kovács Patrik nem bírt a darts PL-ben szereplő északírrel a European Touron
Az első leg simán Rocké lett, de utána Kovács nagyszerű dobásokkal egyenlített. A harmadik játékban Kovács majdnem kiszállt 132-ről, de két bull után nem érkezett a dupla 16. Nagyon közel volt a brék, de ehelyett Rock negoldotta a 40-et (2–1 oda).
A negyedik legben az északír nagyszerű 107-es kiszállóval elvette Kovács kezdését (3–1), a következőben viszont Kovács volt a jobb, 72-es kiszállóval büntetette Rock gyengébb játékát, ezzel visszabrékelt. Sajnos a hatodik leget hiába kezdhette Kovács, megint az északír szállt ki előbb (4–2).
Bár a magyar játékos mindent megpróbált, és hozott még egy leget, Rock magabiztosan zárta le a meccset, és nyert 6–3-ra.
Kovács nagyszerűen játszott, a 89.59-es körátlaga nem rossz, de a világranglista nyolcadik helyén álló Rock nagyon jól, 66 százalékkal kiszállózott, ami elég volt a győzelemhez.
DARTS
PDC EUROPEAN TOUR
6. ÁLLOMÁS, GRAZ
2. FORDULÓ (a legjobb 16 közé jutásért)
Kovács Patrik (89.59)–Josh Rock (északír, 93.51) 3–6