Nemzeti Sportrádió

Gundel-Takács 11-est védett, de Raemaekers a Fradi javára döntötte el a kupadöntőt

Kovács Patrik nem bírt a darts PL-ben szereplő északírrel a European Touron

R. P.R. P.
2026.05.09. 20:11
null
Fotó: Dömötör Csaba (archív)
Címkék
Graz darts European Tour Kovács Patrik darts Josh Rock
A darts European Tour 6. állomásának 2. fordulójában Grazban Kovács Patrik 6–3-ra kikapott az északír Josh Rocktól.

 

Az első leg simán Rocké lett, de utána Kovács nagyszerű dobásokkal egyenlített. A harmadik játékban Kovács majdnem kiszállt 132-ről, de két bull után nem érkezett a dupla 16. Nagyon közel volt a brék, de ehelyett Rock negoldotta a 40-et (2–1 oda).

A negyedik legben az északír nagyszerű 107-es kiszállóval elvette Kovács kezdését (3–1), a következőben viszont Kovács volt a jobb, 72-es kiszállóval büntetette Rock gyengébb játékát, ezzel visszabrékelt. Sajnos a hatodik leget hiába kezdhette Kovács, megint az északír szállt ki előbb (4–2).

Bár a magyar játékos mindent megpróbált, és hozott még egy leget, Rock magabiztosan zárta le a meccset, és nyert 6–3-ra.

Kovács nagyszerűen játszott, a 89.59-es körátlaga nem rossz, de a világranglista nyolcadik helyén álló Rock nagyon jól, 66 százalékkal kiszállózott, ami elég volt a győzelemhez.

DARTS
PDC EUROPEAN TOUR
6. ÁLLOMÁS, GRAZ
2. FORDULÓ (a legjobb 16 közé jutásért)
Kovács Patrik (89.59)–Josh Rock (északír, 93.51) 3–6

 

Graz darts European Tour Kovács Patrik darts Josh Rock
Legfrissebb hírek

Darts: bravúr Kovács Patriktól, legyőzte a vb-nyolcaddöntőst a European Touron

Egyéb egyéni
Tegnap, 15:02

Meccsnyílról bukta el a Littler elleni döntőt Humphries hazai közönség előtt a darts Premier League-ben

Egyéb egyéni
Tegnap, 0:03

Wessel Nijman az egynapos dartsversenyek idei királya, már öt PC-diadalnál tart

Egyéb egyéni
2026.05.06. 12:53

Darts: Székely Pál játszik Kovács Patrik mellett a magyar csapatban a júniusi PDC-csapat-világbajnokságon

Egyéb egyéni
2026.05.04. 21:13

Littler kétleges hátrányból nyerte meg a darts PL aberdeeni állomását

Egyéb egyéni
2026.04.30. 23:54

Darts: Beau Greaves ismét történelmet írt, első nőként nyert PDC-versenyt

Egyéb egyéni
2026.04.27. 21:06

„Dolgozott bennem a dac” – Kovács Patrik visszaszerezte helyét az MTK kezdőjében

Labdarúgó NB I
2026.04.22. 13:24

Darts: Van Gerwen a leggyengébb átlaggal esett ki a nyolc között, Price nyert Sindelfingenben

Egyéb egyéni
2026.04.19. 23:55
Ezek is érdekelhetik