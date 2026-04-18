WestEnd párbajtőr GP: eredményes selejtezővel tizenegy magyar a férfiak 64-es tábláján

A 347 fős mezőny – a 16 kiemelt, köztük a világranglistán második Siklósi Gergely, illetve a 13. Koch Máté kivételével – a selejtezővel szombaton kezdte meg a küzdelmeket új helyszínen, a Papp László Budapest Sportarénában.

A 48 csoportban lebonyolított első szakasz után 16 vívó csatlakozott a kiemeltekhez, ott volt közöttük a hatból hat – öt tusig tartó – csoportmérkőzését megnyerő Kovács Gergely.

A maradék 32 helyre már 15 találatra menő direktkieséses asszókon keresztül vezetett az út. A hazai vívók közül Fenyvesi Csaba, Pelle Domonkos, Keszthelyi Zsombor, Osman-Touson Maruán, Buta Levente, Bakos Bálint, valamint a csapatban olimpiai bajnok Nagy Dávid és Andrásfi Tibor vette sikerrel ezeket az akadályokat. A főtáblára kerüléshez kettő vagy három párharcot kellett nyerni.

A férfiak versenyében 24 hazai párbajtőröző indult.

A nőknél hét magyar – Muhari Eszter, Nagy Blanka, Lipthay Hanna, Gnám Tamara, Büki Lili, Borsody Emma és Horváth Lotti – vívhat a legjobb 64 között.

A főtáblás asszókat vasárnap bonyolítják le, a nők 9-kor, a férfiak 10.30-kor kezdenek. A döntős programra – a négy-négy legtovább versenyben maradó vívó részvételével – 18 órától kerül sor.

A nők versenyét az első magyar párbajtőröző világbajnok, majd sikeres szövetségi kapitány Sákovics József, a férfiakét pedig a négyszeres olimpiai bajnok Kulcsár Győző emlékére rendezik meg.

A WestEnd GP-re eredetileg március közepén került volna sor, de a közel-keleti háborús helyzet, illetve az abból adódó utazási nehézségek miatt a nemzetközi szövetség mostanra halasztotta.