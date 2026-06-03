Pengét a kézbe! – a magyar válogatott Balatonbogláron hangol a vívó Eb-re

KÖZÖS FOTÓ készül éppen a Nemzeti Kézilabda Akadémia csarnokában, csakhogy ezúttal nem a labda pattog ott, a pengék találkozásának semmihez sem fogható hangja tölti be a termet – valamivel később persze.

Egyelőre még a fotó a fontos, Szilágyi Áron (ki más?) nemcsak a páston ad a sportszeretőknek, azon kívül is figyel arra, hogy váltson egy-két szót, mondatot a szurkolókkal, aláírjon ezt-azt (gyakorlatilag bármit), vagy éppen odaálljon valaki mellé egy közös kép erejéig.

A kardozók ekkortájt még inkább befelé tartanak a terembe, a párbajtőrözők már javában dolgoznak: bár a vívók egyre többször edzőtáboroznak a balatonboglári létesítményben, az azért nem sűrűn fordul elő, hogy két fegyvernem férfi és női képviselői is egyszerre „gyakorlatoznak” a Balaton partján.

A férfi és a női párbajtőrözők a terem egyik felében a pástokon melegítenek, leginkább fekve, ülve – speciális kicsit ez a mozgás ezúttal, hiszen Szász Imola gyógytornász vezényli, a rossz mozdulatokat rögtön javítja is a szakember.

A terem másik felébe kezdenek beszállingózni a kardvívók is, itt a magyar válogatott tagjai mellett a német női és a francia férfiélvonal is felsorakozik a pástokon.

„Nem állandó jelleggel, de a felkészülés bizonyos időszakaiban jó néha más országok vívóival közösen edzőtáborozni. A franciák ráadásul a világ élvonalába tartoznak, mindenképpen tanulhatunk tőlük. Nem feltétlenül mutatnak meg mindent a tudásukból egy-egy ilyen edzésen, de azért mi sem fedjük fel előttük az összes lapunkat” – árulja el mosolyogva Szilágyi Áron. Az edzők persze árgus szemekkel figyelnek, Somlai Béla is így tesz: a korábban éppen háromszoros olimpiai bajnokunk felkészítését irányító mester évek óta Rabb Krisztián útját egyengeti – nagyszerűen, tesszük hozzá gyorsan.

Férfi válogatott párbajtőrözőink körben állva, elmélyülten hallgatják a középen álló Boczkó Gábor szövetségi kapitány határozott instrukcióit (Fotó: Dömötör Csaba)

Mellette Nemcsik Zsolt, a férfi kardozók vezetőedzője éppen párokba sorolja a keret tagjait, két méterrel arrébb ugyanezt Boczkó Gábor teszi meg, csak ő ugye a férfi párbajtőrözőket osztja csoportokba.

Közben a női párbajtőrözők eltűnnek a teremből, egy kisebbe vonulnak át, gyorsaságot segítő gyakorlatokat végeznek párban: hihetetlenül ötletes feladatokat látunk tőlük, mind-mind a szemfülességet, a robbanékonyságot, az azonnali reagálást fejleszti.

Itt látjuk meg az egyik Annát – kettő is van a válogatottba visszatérőből: az egyik Kun Anna, aki azon dolgozik kétéves eltiltása után, hogy visszaverekedje magát a párbajtőrcsapatba, a terem másik szegletében meg ott a másik, Márton Anna. A női kardcsapatot éveken át a hátán cipelő vívó sérülések és műtétek sokaságán van túl. Reméljük, végleg…