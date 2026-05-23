Vívás: Battai Sugár bronzérmes a női kardozók limai világkupaversenyén

Mondhatjuk lassan, hogy Battai Sugár éremért jár Limába: Dávid László tanítványa két éve februárban második lett Peruban, szombaton szintén odaért a dobogóig, ezúttal harmadik lett.

A debreceniek világbajnokának egyáltalán nem jutott könnyű ág, s menetelése közben még vissza is vágott válogatottbeli társának, Spiesz Annának (tőle legutóbb az incshoni Grand Prix-viadalon kikapott a 64 között), de a nehéz ág nem okozott gondot neki, az elődöntő, s benne a dél-koreai Csoj Sze Bin viszont igen – Battai Sugár kikapott, de emiatt egyáltalán nem kell szomorkodnia, hiszen kiváló szezont fut, két hónapja Athénban vk-aranyat szerzett, novemberben Algírban egy vk-ezüstöt, szombaton jött a bronz Limában, ez mindenképp biztató a júniusi Európa-, és a júliusi világbajnokság előtt.

VILÁGKUPAVERSENY, LIMA

Kard. Nők. Egyéni. 32 közé jutásért: Battai–Bashta (azeribajdzsáni) 15:3, Spiesz–Leung (hongkongi) 15:12, Stemper (német)–Szűcs 15:13, Rioux (francia)–Pusztai 15:10. A 16 közé jutásért: Battai–Spiesz 15:11. Nyolcaddöntő: Battai–Erbil (török) 15:12. Negyeddöntő: Battai–Tori (francia) 15:9. Elődöntő: Csoj Sze Bin (dél-koreai)–Battai 15:12