Nemzeti Sportrádió

Vívás: Battai Sugár bronzérmes a női kardozók limai világkupaversenyén

K. E.K. E.
2026.05.23. 22:17
null
Battai Sugár (Fotó: Török Attila, archív)
Címkék
vívás kard Battai Sugár
Battai Sugár Katinka az elődöntőig menetelt a női kardozók limai világkupa-viadalán.

Mondhatjuk lassan, hogy Battai Sugár éremért jár Limába: Dávid László tanítványa két éve februárban második lett Peruban, szombaton szintén odaért a dobogóig, ezúttal harmadik lett. 

A debreceniek világbajnokának egyáltalán nem jutott könnyű ág, s menetelése közben még vissza is vágott válogatottbeli társának, Spiesz Annának (tőle legutóbb az incshoni Grand Prix-viadalon kikapott a 64 között), de a nehéz ág nem okozott gondot neki, az elődöntő, s benne a dél-koreai Csoj Sze Bin viszont igen – Battai Sugár kikapott, de emiatt egyáltalán nem kell szomorkodnia, hiszen kiváló szezont fut, két hónapja Athénban vk-aranyat szerzett, novemberben Algírban egy vk-ezüstöt, szombaton jött a bronz Limában, ez mindenképp biztató a júniusi Európa-, és a júliusi világbajnokság előtt. 

VILÁGKUPAVERSENY, LIMA

Kard. Nők. Egyéni. 32 közé jutásért: Battai–Bashta (azeribajdzsáni) 15:3, Spiesz–Leung (hongkongi) 15:12, Stemper (német)–Szűcs 15:13, Rioux (francia)–Pusztai 15:10. A 16 közé jutásért: Battai–Spiesz 15:11. Nyolcaddöntő: Battai–Erbil (török) 15:12. Negyeddöntő: Battai–Tori (francia) 15:9. Elődöntő: Csoj Sze Bin (dél-koreai)–Battai 15:12

 

vívás kard Battai Sugár
Legfrissebb hírek

Vívás: Andrásfi Tibor ezüstérmes a férfi párbajtőrözők berni vk-viadalán

Egyéb egyéni
5 órája

Kovács Attila: Senkitől sem várom el, hogy bajnok legyen

Utánpótlássport
6 órája

Vívás: Rabb és Szilágyi a nyolcaddöntőig jutott a kairói vk-viadalon

Egyéb egyéni
8 órája

Vívás: négy női kardozónk a 64 között a limai világkupaversenyen

Egyéb egyéni
15 órája

Öt magyar a 64 között a férfi párbajtőrözők berni vk-viadalán

Egyéb egyéni
Tegnap, 19:46

Vívás: a női párbajtőrözők franciaországi vk-viadalán is négy magyar a főtáblán

Egyéb egyéni
Tegnap, 18:32

Vívás: négy magyar a férfi kardozók kairói világkupaversenyének főtábláján

Egyéb egyéni
Tegnap, 17:17

Vívás: ketten is elhagyják a junior női kardcsapatot

Utánpótlássport
2026.05.21. 09:09
Ezek is érdekelhetik