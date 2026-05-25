Vívás: bronzérmes a női kardcsapat a limai világkupaversenyen

A magyar idő szerint késő éjszakába nyúló limai világkupaversenyen a Battai Sugár, Pusztai Liza, Spiesz Anna, Szűcs Luca összetételű női kardcsapat a négy közé gond nélkül (ha lehet ilyen mondani, írni…) eljutott, ott jöttek a világranglista-egyes franciák, a mieinknél meg erre a meccsre „ment” a csapatból Battai Sugár – Pusztai Liza úgy vívott, hogy fénykorában, más kérdés, hogy ezúttal a társak nem feltétlenül, de még így is nagyon közel volt a döntőbe jutás, mi több, a hetedik asszó után még vezettek is a lányok…

A bronzcsata egyértelmű volt: az első asszót leszámítva végig vezetett a magyar négyes, megverte a lengyeleket, így harmadik lett.

VILÁGKUPAVERSENY, LIMA

Kard. Nők. Csapat. Nyolcaddöntő: Magyarország–Üzbegisztán 45:28 (Battai +10, Szűcs +3, Spiesz +2, Pusztai +2). Negyeddöntő: Magyarország–Németország 45:32 (Battai +7, Szűcs +4, Spiesz +2). Elődöntő: Magyarország–Franciaország 43:45 (Pusztai +8, Szűcs –4, Spiesz –6). A 3. helyért: Magyarország–Lengyelország 45:36 (Szűcs +11, Pusztai +4, Spiesz –3, Battai –3). Döntő: Orosz csapat–Franciaország 45:43. Végeredmény: 1. Orosz csapat, 2. Franciaország, 3. Magyarország (Battai Sugár Katinka, Pusztai Liza, Spiesz Anna, Szűcs Luca)