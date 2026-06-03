Nemzeti Sportrádió

A Nemzetközi Vívószövetség feloldotta az orosz sportolókra vonatkozó korlátozásokat

2026.06.03. 10:13
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Fotó: Getty Images, illusztráció
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Oroszország vívás Fehéroroszország Nemzetközi Vívószövetség
A Nemzetközi Vívószövetség (FIE) engedélyezte az orosz sportolók számára, hogy a nemzeti zászlójuk és himnuszuk használatával induljanak a jövőbeli versenyeken.

A lausanne-i székhelyű FIE közlése értelmében Oroszország – és Fehéroroszország – képviselői a hozzájárulás nyomán a nemzeti szimbólumaikat már a júliusi, hongkongi világbajnokságon felvonultathatják. Ugyanakkor az európai szövetség külön tárgyalja meg a két ország sportolóinak részvételi feltételeit a június 16. és 21. közötti, franciaországi Európa-bajnokságon.

Az FIE az ukrajnai háború 2022-es kitörése után tiltotta meg az orosz és a fehérorosz vívók részvételét a versenyein. A két ország sportolói 2023 óta semlegesként, de csak egyéniben indulhattak, majd 2025 márciusában a nemzetközi sportági szövetség igent mondott a két ország képviselőinek szereplésére az ifjúsági csapatversenyeken.

A TASZSZ orosz hírügynökség megjegyezte, hogy az FIE a 11. nemzetközi szövetség lett, amely feloldotta az orosz sportolókra vonatkozó összes korlátozást, köztük olyan olimpiai sportágakéi, mint a birkózás, a cselgáncs, az ökölvívás, a tekvandó, a torna és az úszás.

 

Oroszország vívás Fehéroroszország Nemzetközi Vívószövetség
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