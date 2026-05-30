Vívás: egymást segítve gyűjtik a bajnoki címeket a Kollár lányok

Az első felnőttvilágversenyére készülhet a 19 éves tőröző, Kollár Anna, aki bekerült a június 16. és 21. között a franciaországi Antonyban rendezendő Európa-bajnokságon részt vevő csapatba. Beliczay Sándor tanítványa az eddigi korosztályos évei alatt számos kiemelkedő sikert ért el, szerzett egyéni kadét Eb-aranyérmet, az idén pedig a junior női tőrválogatottal nyerte meg a kontinensviadalt.

A Törekvés SE-ben Anna mellett a két húga, a 15 éves Natasa és a 10 esztendős Liza is tőrözőnak készül.

És hogy a Kollár családban nemcsak a legidősebb nővérnek megy jól a vívás, arról Natasa nemrégiben szerzett serdülőbajnoki címe is tanúskodik.

A Mátyás Bálint által felkészített középső lánytestvér a Törekvés vívótermében rendezett ob döntőjében 15:10-re nyert a honvédos Grósz Fióna ellen. Sikerének Anna is a helyszínen örülhetett.

„Tavaly az újoncok között sikerült bajnoki címet szereznem, így a serdülőbajnokságon is szerettem volna minél jobb helyen végezni – mondja Natasa. – Kicsit hullámzó volt az elmúlt időszakom, ezért nem gondoltam, hogy ilyen jól fogok szerepelni, de nagyon örülök az aranyéremnek. Amikor Anna elkezdett vívni, én még balettoztam, de miután azt meguntam, kipróbáltam magam a páston. Az elején nem voltam a legjobbak között, de tavaly már látszott, hogy nekem is van érzékem a víváshoz, a sikerélmények pedig meghozták a kedvem.

Anna eredményei motiválnak, viszont nem mindig feltétlenül előnyös, ha hozzá hasonlítom magam. Közös bennünk, hogy mindketten nagyon céltudatosak vagyunk, viszont különbség, hogy ő sokkal kevésbé izgul a versenyeken.

A következő évadban az a célom, hogy én is kijussak a korosztályos világ- és Európa-bajnokságra.”

A Kollár lányok balról: Natasa, Liza és Anna Fotó: Máj Tamás

„A családunkban korábban nem volt vívó, én vagyok az első, aki ezt a sportágat választotta – avat be Anna. – A szüleink szerették volna, hogy sportoljak, több mindent kipróbáltam, végül a vívás fogott meg a legjobban. Főleg az tetszett, hogy az elején rengeteget játszottunk. Az iskolai tornaórán jutalomnak számító kidobós vagy fogócska a vívóteremben minden napos volt. Ez annyira meghozta a kedvem, hogy később már a komolyabb munkára se kellett unszolni.

Nagyon örülök, ha a testvéreim is jó eredményeket érnek el. Különleges pillanat volt, hogy a serdülőbajnoki aranyérmet én adhattam át Natasának.

Egész nap szurkoltam neki, igyekeztem támogatni. Az igaz, hogy a páston nyugodtabb vagyok nála, de ha az ő asszóját nézem, akkor sokkal jobban izgulok, mint a sajátomban. Lizi is nagyon ígéretes és a kisebb korosztályokban már nyert versenyt is. Ha segítségre van szükségük, mindig szívesen látom el őket tanácsokkal.”

(Kiemelt képünkön balról: Kollár Anna, Kollár Natasa és Mátyás Bálint edző a serdülőbajnoki arannyal Forrás: Törekvés SE)