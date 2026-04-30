Vívás: három magyar a férfi tőrözők isztambuli vk-viadalának főtábláján

2026.04.30. 18:05
null
Tóth Gergely a csoportkörben különösen meggyőzően szerepelt (Fotó: Bizzi Team)
Isztambul tőrvívás Mihályi Andor Tóth Gergely
Három világbajnoki bronzérmes magyar tőröző léphet pástra az isztambuli világkupaverseny főtábláján szombaton – a negyedik, Dósa Dániel sérülés miatt nem indult.

Továbbra sem javult csuklósérülése (a legutóbbi világkupa-viadalon történt a baj), így Dósa Dániel nem utazhatott el Isztambulba, ahol csütörtöktől vasárnapig rendezik meg a tőrözők újabb vk-versenyét.

Az első napon a férfiak selejtezőjében Szemes Gergő kiemeltként nem lépett pástra, további tíz magyar viszont igen: Tóth Gergely remekül vívott a csoportkörben, táblaelsőként rögtön a 64 közé jutott, két egyenes kieséses asszót követően ugyanezt Mihályi Andor is elmondhatta magáról, így szombaton a főtáblán három, csapatban vb-bronzérmes tőrözőnk köthet be.

Pénteken a nők selejtezőjét rendezik meg Isztambulban: tíz magyar nevezett a viadalra, Pásztor Flóra kiemeltként csak a 64 között kezd.

VÍVÁS
Tőrvilágkupa-verseny, Isztambul
Egyéni selejtező, férfiak
A csoportmérkőzéseken: Szemes Gergő (kiemelt), Tóth Gergely 6 győzelem/0 vereség, Rubin Mattia 5/1, Mihályi Andor 5/1, Bálint Álmos 4/2, Budaházy Ambrus 4/2, Bagdány Albert 4/2, Gergely Zoltán 3/2, Frűhauf Benjámin 3/3, Benyus Attila 3/3, Korom Erik 1/5
A 160 közé jutásért: Frűhauf–Diaz Escalona (spanyol) 15:9, Jüen (hongkongi)–Benyus 15:6
A 96 közé jutásért: Rubin–Gassner (amerikai) 15:13, Bálint–Kumbla (amerikai) 15:6, Mihályi–Ask (svéd) 15:13, Emmer (amerikai)–Frűhauf 15:11, Jakubowski (lengyel)–Bagdány 15:14, De Almeida (brazil)–Budaházy 15:3, Fukuda (japán)–Gergely 15:12
A 64 közé jutásért: Mihályi–Helmy-Cocoynacq (francia) 15:12, Franzoni (olasz)–Rubin 15:10, Bourtis (amerikai)–Bálint 15:6

 

