Népsport: Fülöp Mihály a kabátgombokkal is elbánt

MALONYAI PÉTER
2026.04.10. 08:42
Fülöp Mihály Népsport tőrvívás
Antitalentumnak bélyegezték, mégis a tőrvívás máig emlegetett klasszisa lett Fülöp Mihály. Köszönhetően szorgalmának, s persze mesterének, Hátszegi (Hatz) Józsefnek.

Mindenáron bajnok akart lenni Fülöp Mihály, aki addig nyüstölte gimnáziumi testnevelőjét, Szabó Zoltánt, míg ő a vívókhoz küldte. Azonnal rásütötték, hogy antitalentum, aztán egycsapásra fordult a kocka, amikor az Elektromosban Hátszegi (Hatz) József lett a mestere. Mindez 1952-ben történt, 1955-ben pedig már ő lett a tőrbajnok az ifiknél és a felnőtteknél egyaránt. Nagy meglepetés volt, legjobban őt érte váratlanul a siker („A sok csodálkozó ember között is én vagyok a legjobban meglepve”), Hátszegi mester viszont nem kételkedett: „Jó versenyzői adottságai vannak Fülöpnek. Sok hibáját kellett lefaragni, többek között makacsságát, merevségét. Örvendetes, hogy az utóbbi időben nagyon szorgalmas.”

Bizonyíték rá, amit egyik versenyzőtársa mesélt: „Fölugrottam Misihez, hogy elhívjam moziba. Feltolt sisakkal a fején, tőrrel a kezében nyitott ajtót, majd mielőtt még bármit is mondhattam volna, lépéskitöréssel többször rászúrt a kabátgombomra. A húszfilléres nagyságú gombra. Később pengét nyomott édesanyjának a kezébe, belebújtatta egy mesterplasztronba és néhány átvett támadású akciót kezdett gyakorolni…”

A római világbajnokságon nem csupán ott volt, hanem veretlen maradt az ezüstérmes csapatban (Olaszország–Magyarország 9:7). Gyuricza József, Marosi József, Pacséri Kázmér, Tilly Endre és Szőcs Bertalan társaságában a franciák ellen (9:1!) is pazarul vívott, mondta is Georges Catteau, a világbajnok Christian d’Oriola mestere: „A fiatal Fülöpnek szinte tökéletes a hegybiztonsága, nagyszerűen érzi a távolságot, robbanékony, remek idegei vannak.” Elismeréssel szólt Gyuriczáról is, pedig ekkor még nem tudta, hogy másnap elveszi a világbajnoki címet D’Oriolától, akit kétszer is legyőz a döntőben, másodszor szétvívásban. Fülöp nem indulhatott egyéniben, mert a csapatversenyen megsérült (peremtörés), gipszbe kellett tenni a lábát. 

A következő esztendőben (1956) megnyerte az ifi vb-t Luxembourgban (Kamuti Jenő előtt), ezúttal is remekül vívott, dicsérte mindenki. A tudósítás szerint „Fülöp a szokott, kissé fanyar mosolyával fogadta az üdvözléseket. Hegyi Gyula, a magyar küldöttség vezetője mondta is neki: »Egy kicsit még komolyabbnak kell lenned«.” Ott volt a melbourne-i olimpián bronzérmes csapatban, a forradalom alatt sokáig nem jelentek meg újságok, így csak annyit tudni, hogy egyéniben nem jutott döntőbe.

Következett 1957, Fülöp Mihály kimagaslóan legjobb éve. Újra megnyerte a magyar bajnokságot, hármas holtverseny (Gyuriczával és Marosival) után. Marosival vívta a döntő asszót, hatalmas volt a feszültség a páston, de 4:4-nél „Fülöpnél volt az akarat, a nyugalom és a szív teljes összhangban”, nyert 5:4-re. Gyuricza dühöngött, „csakúgy »foghegyről« nyújtott kezet”, ami nem volt szép, kapott is érte hideget-meleget.

A párizsi vb-arany után csupa győzelmet jelző V-betű Fülöp Mihány neve mögött

Mindenesetre a párizsi világbajnokságon már nyoma sem volt a feszültségnek, olyannyira, hogy a magyar tőrcsapat Franciaország (8:7) és a Szovjetunió (10:6) legyőzése után újra döntőt vívhatott Olaszországgal. És ezúttal nyert (9:5). A három mérkőzésen Fülöp csak egy asszót veszített el, de jellemzőbb a L'Equipe szalagcíme: „A latin tőrhegemónia halott…!” 

Egyéniben rosszul kezdtek a magyarok, a világbajnok Gyuricza simán kiesett, Fülöp sem kezdett jól, a továbbjutásért ki-ki asszót vívott a romániai Zilahi Józseffel (5:4). Aztán a döntőben nem csupán ő, hanem Kamuti Jenő is pástra léphetett. Egymás ellen kezdtek, Fülöp úgy vélte, amelyikük nyer, az lesz a világbajnok. Ő nyert (5:3), de ehhez az is kellett, hogy Kamuti 3:2-es vezetésénél bemondott egy találatot. Fülöp végül veretlenül lett első, érdemes itt is idézni a L’Équipe címét: „Három francia volt a döntőben, Fülöp mégis veretlenül nyerte meg a világbajnokságot.” (Claude Netter, Bernard Baodoux és Roger Closset volt a három hazai vívó.) Fülöpről áradoztak: „Tökéletes elhatározó szellem jellemzi. Ez a lankadatlan, kitűnő fiatalember nem késik, hogy néhány csel után nagyszerűen támadjon, kissé vad kiáltások kíséretében.” 

Amikor a hagyományos, roppant rangos Martini-kupát is megnyerte, a Népsport szerint „a franciák szomorúan tárgyalták, hogy két évvel ezelőtt Gyuricza világbajnokságát még véletlennek tekintették, most Fülöp világbajnokságán alaposan elgondolkoztak, de a magyar tőr sikerére, a Martini-kupa megnyerése feltette a pecsétet”.

Lendületben volt, ám az 1958. évi világbajnokság előtt a tatai edzőtáborban Horváth Zoltánnal és Bakonyi Péterrel egy csónakkal játszottak, a csónak elúszott tőlük, és Fülöp, hogy megmutassa, mennyire erős, úgy hozta vissza a csónakot, hogy alámerült és a feje fölé emelte. Megroppant a dereka. A sérülés kezdetben húzódásnak tűnt, azonban öt hét fekvés után sem jött teljesen rendbe. Végül hat hónapig kezelték kórházban.

Még próbálkozott, kínlódott, ott volt a római olimpián is (csapatban 4. hely, egyéniben kiesett), végül 26 évesen abbahagyta. Mesterként dolgozott tovább, tanítványa volt az 1964-ben Tokióban olimpiai bajnok Rejtő Ildikó és Marosi Paula, majd 1971-ben Balczó András felkérte, hogy készítse fel őt a müncheni olimpiára (1972). A megállapodás része volt az is, hogy ha Balczó megnyeri a vívást, vagy 1050 pontot vív, fizet 100 korsó sört a mesternek. Balczó 1057 pontig jutott.

Kortársai szerint, Fülöp Mihály puha mozgású, támadó szellemű, gyors vívó volt, egyenes támadások, ragyogó helyzetfelismerés és kitűnő tempóérzék jellemezte. Virtuóz volt, a leglehetetlenebb helyzetekből is tust tudott adni. Megesett, hogy kívülről poénból bemondtak egy akciót, és ő eleget téve a kívánalmaknak ért el tust. Jellemző, hogy egy szovjet–magyar találkozón Bay Béla kihívta a teremből, és figyelmeztette, hogy ne csináljon teljesen bohócot az ellenfeleiből… Az ötvenes években az ilyesmi nem volt szerencsés.

Hetvenévesen 2006. szeptember 26-án érte a halál. Mosolyát és gyönyörű vívását őrzik az emlékek.

NÉVJEGY
FÜLÖP MIHÁLY
Született: 1936. április 10., Budapest
Elhunyt: 2006. szeptember 26, Budapest
Sportága: vívás (tőr)
Klubjai
Versenyzőként: UTE (1946–1950), Bp. Dózsa (1950–1953), Elektromos (1953–1959), Ú. Dózsa (1959–1963)
Edzőként: Ú. Dózsa (1960–1975), OSC (1976–1981, 1987–1989), Al-Qadsia (kuvaiti, 1981–1987), Bp. Honvéd (1989–1990), az öttusa-válogatott vívómestere (1966–1972)
Legjobb eredményei: olimpiai 3. (csapat: 1956, Melbourne), olimpiai 4. (csapat: 1960, Róma); 2x világbajnok (egyéni: 1957; csapat: 1957), vb-2. (csapat: 1955), vb-3. (csapat: 1959); 2x ifjúsági világbajnok (egyéni: 1956, 1957), 5x magyar bajnok (egyéni: 1955, 1957; csapat: 1955, 1956, 1962)
Elismerései: Magyar Népköztársasági Sportérdemérem (ezüst, 1972), mesteredző (1977)
EMLÉKEZTETŐ

XII. világbajnokság, Róma
1955. október 9–21.
Férfi tőr, csapat
Világbajnok: Olaszország (Giancarlo Bergamini, Luigi Carpaneda, Manlio Di Rosa, Vittorio Lucarelli, Edoardo Mangiarotti, Antonio Spallino), 2. Magyarország (Gyuricza József, Marosi József, Pacséri Kázmér, Fülöp Mihály, Tilly Endre, Szőcs Bertalan), 3. Anglia (Cooke, Hoskyns, Jay, Paul, Reynolds)

XVI. nyári olimpiai játékok, Melbourne
1956. október 23–29.
Férfi tőr, csapat
Olimpiai bajnok: Olaszország (Giancarlo Bergamini, Luigi Carpaneda, Vittorio Lucarelli, Edoardo Mangiarotti, Manlio Di Rosa, Antonio Spallino), 2. Franciaország (Baudoux, Coicaud, Closset, Lataste, Netter, d’Oriola), 3. Magyarország (Fülöp Mihály, Gyuricza József, Marosi József, Sákovics József, Somodi Lajos, Tilly Endre)

XIII. világbajnokság, Párizs
1957. szeptember 17–26.
Férfi tőr, csapat
Világbajnok: Magyarország (Gyuricza József, Fülöp Mihály, Kamuti Jenő, Czvikovszky Ferenc, Tilly Endre), 2. Franciaország (Netter, Baodoux, Closset, D'Oriola), 3. Olaszország (Pellegrino, Spallino, Bergamini, Carpaneda)
Egyéni
Világbajnok: Fülöp Mihály, 2. Mark Midler (Szovjetunió), 3. Allan Jay (Anglia), …5. Kamuti Jenő 

 

 

Fülöp Mihály Népsport tőrvívás
