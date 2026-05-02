Vívás: nyolcadik lett a törőző Kondricz Kata az isztambuli világkupaversenyen

A 64 között Kondricz Kata 14:13-ra verte Azuma Szerát, majd 15:9-re nyert egy másik japán vívó, Takejama Juzuha ellen. A nyolcaddöntőben is folytatta remeklését, 15:13-ra legyőzte az orosz Anna Szolovjovát, aki előzőleg a világranglistán éllovas, olimpiai és világbajnoki címvédő amerikai Lee Kiefert búcsúztatta. A nyolc között viszont már 15:8-as vereséget szenvedett az elmúlt évben vb-ezüstérmes francia Pauline Ranvier-től.

Pásztor Flóra is sikerrel vette az első fordulót, a legjobb 32 között azonban befejezte szereplését.

A férfiaknál a tavaly világbajnoki bronzérmes csapatból hárman szerepeltek a főtáblán: Szemes Gergő, aki júliusban egyéniben is harmadik volt a vb-n, valamint Tóth Gergely a 32 között esett ki, Mihályi Andor pedig már az első fordulóban vereséget szenvedett. Az együttes negyedik tagja – alapembere –, Dósa Dániel csuklósérülés miatt nem indult.

Vasárnap csapatversenyt rendeznek mindkét nem számára a törökországi vk-állomáson.