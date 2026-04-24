Visszatér a Török Nagydíj az F1-es versenynaptárba – hivatalos

Az F1 vezetése és az FIA néhány órával később hivatalos közleményben erősítette meg a török kormány bejelentését. Recep Tayyip Erdogan szerint „legalább öt évig” rendezhet majd F1-es nagydíjat Törökország.

Az isztambuli versenypálya 2005-től 2011-ig adott otthont Formula–1-es nagydíjnak, majd a koronavírus-járvány ideje alatt, 2020-ban és 2021-ben „beugróként” visszatért a versenynaptárba.

Erdogan elnök azt is közölte, a megállapodással és az F1-es rendezéssel Törökország „megmutatja a világnak, hogy a régió menedéke”. Isztambul visszatérését több szakértő is valószínűsítette már, Domenicali ugyanis februárban arról beszélt, hogy erre jó esély mutatkozik.

A törökök bejelentése a közel-keleti fegyveres konfliktus következtében beiktatott kényszerszünet ideje alatt érkezett. A Formula–1-es mezőny ugyanis legutóbb március 29-én, Szuzukában versenyzett, s jövő hétvégén, Miamiban gurul újra pályára. Az iráni háború miatt az eredetileg áprilisra tervezett bahreini és szaúdi futamokat törölték a naptárból.