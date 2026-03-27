Európa Játékok: huszonkét olimpiai sportág az isztambuli programban

2026.03.27. 15:06
Isztambulban rendezik a 2027-es Európa Játékokat (Fotó: eurolympic.org)
Az Európai Olimpiai Bizottságok (EOC) végrehajtó bizottsága jóváhagyta a 2027-es isztambuli Európa Játékok programját, a multisport esemény több sportágban jelentős állomás lesz a 2028-as Los Angeles-i ötkarikás játékok felé vezető úton.

A Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) a honlapján az EOC hírlevelére hivatkozva kiemeli, hogy a sportprogramot a szervezet az isztambuli szervezőbizottsággal és a nemzetközi, valamint európai sportági szakszövetségekkel szoros együttműködésben dolgozta ki. A műsorban 26 sportág szerepel, köztük 22 olimpiai – az Európa Játékok versenyei széles kvalifikációs lehetőségeket kínálnak majd közvetlen kvótaszerzéssel és az olimpiai rangsorolási rendszereken keresztül a 2028-as nyári játékokra.

A súlyemelés, az evezés beach sprint szakága és a fallabda debütál Isztambulban, utóbbi kettő Los Angelesben is először lesz ott a programban. A torna, a röplabda és a birkózás - a 2023-as, krakkói szüneteltetés után – 2027-ben visszatér a műsorba.

A jövő évi, isztambuli Európa Játékok sportági/szakági listája: 3x3-as kosárlabda, vizes sportágak, íjászat, atlétika (csapatverseny), tollaslabda, ökölvívás, kajak-kenu, vívás, torna, cselgáncs, karate, kick-box, öttusa, muaythai, padel, evezés (beach sprint), hetes rögbi, sportlövészet, sportmászás, fallabda, asztalitenisz, tekvondó, triatlon, röplabda, súlyemelés, birkózás.

Az első Európa Játékokat 2015-ben rendezték Bakuban, négy évvel később Minszk, legutóbb, 2023-ban pedig Krakkó és környéke volt a házigazda.

 

